Dezvăluiri absolut incredibile de la un mare spital din Iași: Medici acuzați că se drogau în timpul gărzilor
Este anchetă uriașă la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Doi medici sunt vizați de către procurorii DIICOT pentru consum de droguri. Aceștia s-ar fi drogat chiar în timp ce erau de gardă.
Cei doi medici rezidenți sunt specializați în gastroenterologie, unul dintre ei fiind și asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, din Iași.
Suspiciunea exista de mai mult timp
Conform unor surse din interiorul spitalului asupra celor doi medici plana de multă vreme suspiciunea că ar consuma frecvent droguri de mare risc.
Cei doi figurează și în luna noiembrie în programul de gărzi.
Cei doi medici au fost depistați în cadrul amplei acțiuni antidrog care s-a derulat, luni, în Iași și alte mari orașe.
