Caravana #FărăDiabet a ajuns la Scobinți, în județul Iași, iar rezultatele arată amploarea unei probleme greu de văzut în statistici.

Bilanțul consultațiilor arată cât de mare este nevoia de prevenție în mediul rural.

Au fost evaluate 108 persoane. Dintre acestea, 59 au fost depistate cu prediabet, 7 cu diabet zaharat, 83 cu dislipidemie, 72 cu hipertensiune arterială și 45 cu obezitate. Pentru județul Iași, datele nu sunt doar rezultatul unei acțiuni punctuale, ci arată arată o realitate prezentă în multe comune: oamenii ajung la medic târziu, de multe ori după ani în care bolile cronice evoluează fără să fie diagnosticate.

Oboseala, kilogramele în plus, tensiunea crescută, colesterolul modificat sau analizele nefăcute ani la rând nu apar mereu în statistici la timp. În sate, aceste semne sunt adesea tratate ca parte a vieții de zi cu zi, până când devin greu de ignorat.

Scobinți, un exemplu local al unei probleme naționale

Campania națională #FărăDiabet a început în octombrie 2025 și vizează comunitățile rurale din România. În primele șase luni, au fost organizate 33 de caravane din cele 110 programate. La nivel național, 3.138 de persoane au fost evaluate. Dintre acestea, 1.174 au fost depistate cu prediabet, iar 472 cu diabet zaharat.

Asta înseamnă că mai mult de jumătate dintre persoanele testate aveau deja diabet sau prediabet. În termeni simpli, sute de oameni au aflat că sunt bolnavi sau aproape de boală doar pentru că o echipă medicală a ajuns în localitatea lor.

Cazul de la Scobinți se înscrie în același tipar. Nu este o excepție, ci o confirmare a faptului că ruralul are nevoie de screening, educație medicală și monitorizare, nu doar de consultații ocazionale.

Prediabetul, diagnosticul care poate schimba viitorul

Cea mai importantă cifră de la Scobinți este cea a prediabetului: 59 de persoane din 108 evaluate.

Prediabetul este etapa în care glicemia depășește valorile normale, dar diabetul nu este încă instalat complet. Este momentul în care evoluția bolii poate fi încetinită sau chiar prevenită prin alimentație, mișcare, scădere în greutate și monitorizare medicală. La nivel național, campania a identificat 1.174 de persoane cu prediabet, adică peste o treime dintre cei evaluați.

Pentru aceste persoane, testarea nu înseamnă doar o analiză medicală. Înseamnă o șansă concretă de a evita un diagnostic cronic și un tratament de lungă durată.

În satele din Iași, unde accesul la diabetolog sau la investigații periodice poate fi dificil, depistarea prediabetului poate face diferența dintre prevenție și tratament pe viață.

Aceleași tendințe se regăsesc și în datele naționale ale campaniei: 72,34% dintre pacienții evaluați prezentau dislipidemie, 57,49% aveau hipertensiune arterială, iar 39,90% obezitate.

La nivel național, Asociația Caravana cu Medici propune screening primar, educație medicală, digitalizarea actului medical, instituționalizarea caravanelor mobile și un circuit integrat pentru pacienții cu diabet.

Teona SOARE