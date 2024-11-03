Dialoguri despre reciclare în bisericile ortodoxe și romano-catolice

Preoții din toate cele cinci protopopiate ieșene au fost instruiți cum să predice în biserică despre colectarea selectivă a deșeurilor. Un protocol de colaborare încheiat anul trecut între Arhiepiscopia Iașilor și Comisariatul Județean Iași al Gărzii de Mediu a făcut ca preoții să introducă în discursul lor adresat enoriașilor atât sfaturi legate de reciclarea deșeurilor, cât și alte îndrumări referitoare la protecția mediului. Deși amenzile date de comisarii de mediu de la Iași curg gârlă în primăriile din județ, efectele se văd, spune comisarul șef al Gărzii de Mediu Iași, Gheorghe Bacușcă. Iar în acest an, exemplul preoților ieșeni a fost urmat și de cei din județele Neamț și Botoșani.

România se află printre ultimele locuri în Uniunea Europeană în privința colectării selective a deșeurilor, cu o rată de reciclare de doar 12-14%, față de obiectivul UE de 55% până în 2025. Pentru a reduce această diferență, autoritățile au introdus sistemul de garanție-returnare (RetuRo, care obligă comercianții mari să colecteze ambalaje din sticlă, PET și aluminiu) și, în acest an, au intensificat eforturile pentru educarea publicului. Specialiștii spun însă că lipsa unei infrastructuri suficiente și implicarea limitată a populației reduc șansele României de a evita sancțiunile financiare.

Tocmai de aceea, la Iași, soluția găsită de Garda de Mediu a fost un protocol de colaborare cu Biserica, atât cu cea ortodoxă, cât și cu cea catolică. Specialiștii gărzii de mediu le explică preoților din protopopiate tot ce știu despre selectarea colectivă, iar clericii transferă informațiile în teritoriu, în bisericile în care servesc și în comunitățile în care se află enoriașii lor.