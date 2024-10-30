Dincolo de afaceri. Puterea solidarității pentru un spital care schimbă vieți

Omul de afaceri Ștefan Mandachi vine din nou în sprijinul cu un nou proiect. Este vorba despre campania sa „1 CM de spital” reprezintă mai mult decât o simplă mobilizare de fonduri; este un manifest al solidarității și al implicării colective. Cu o donație impresionantă de 500.000 de euro, bani adunați atât din fonduri proprii, cât și din donații colective, Mandachi contribuie la construcția unui spital modern în Gura Humorului, o unitate medicală care promite să ofere asistență de specialitate pentru peste 65.000 de oameni.

Spitalul, construit în proporție de 80%, are nevoie de sprijin financiar pentru a putea fi complet dotat și funcțional. Cu secții de recuperare pulmonară, osteo-articulară și neurologică, noua unitate medicală din Bucovina va aduce servicii medicale de calitate mai aproape de comunitatea locală. Primarul Marius Ursaciuc a subliniat că acest proiect va salva vieți, aducând sănătatea aproape de oameni, eliminând nevoia de a călători la distanțe mari pentru îngrijire medicală.

„Sunt foarte bucuros că am reușit să facem acest spital”, a declarat Ștefan Mandachi, reflectând asupra parcursului complex al proiectului. Din dorința de a construi inițial acest spital la Rădăuți, antreprenorul s-a lovit de refuzul autorităților locale. Însă, la Gura Humorului, a găsit o echipă dornică de colaborare și, alături de comunitatea locală și Consiliul Local, a reușit să transforme această viziune în realitate.

Fondurile strânse de Mandachi, care însumează până acum 1,6 milioane de euro, au fost folosite în diverse campanii umanitare pentru dotarea spitalelor din Fălticeni și Suceava, dar și pentru achiziția unei secții de terapie intensivă mobilă, funcțională și astăzi. În plus, donațiile au sprijinit numeroase alte proiecte umanitare, cum ar fi construcția a peste 200 de fântâni în Uganda, în urma exemplului dat de Mandachi, care a construit prima fântână acum trei ani.

Implicarea acestuia depășește simpla donație: el a inspirat alți antreprenori și cetățeni să contribuie, iar simbolul „1 CM de autostradă” a devenit un adevărat catalizator al spiritului civic și al dorinței de a construi pentru binele comun.

Ștefan Mandachi reamintește că fiecare contribuție, fie ea mică sau mare, este vitală pentru finalizarea spitalului din Gura Humorului și pentru atingerea obiectivului său de a oferi comunității un spațiu modern și complet echipat pentru sănătate. Donatorii pot sprijini în continuare proiectul prin contribuții financiare direcționate către Asociația Umanitară „Jeni Mandachi”, ajutând astfel la desăvârșirea unui proiect care rezonează adânc cu valorile solidarității și umanității.

Prin proiectele sale, Mandachi a demonstrat că omul de afaceri poate juca un rol activ în schimbarea societății, arătând că succesul adevărat nu se măsoară doar în cifre financiare, ci și în vieți schimbate și comunități sprijinite.

Maura ANGHEL