Dincolo de cortină. Secretele Operei dezvăluite de Ioan Holender și Sever Voinescu

Astăzi, Opera Națională Română din Iași își deschide porțile pentru un eveniment cu totul special, găzduind personalități marcante ale culturii și artei: Ioan Holender și Sever Voinescu. Conferința intitulată „Scena și culisele. Ieri și azi” promite să fie o călătorie în culisele operei, unde pasiunile, sacrificiile și secretele artei își găsesc glasul. Evenimentul va avea loc în Sala Mare a operei, cu începere de la ora 18:30, și va oferi participanților ocazia de a păși în intimitatea scenei alături de cei doi invitați remarcabili.

Ioan Holender, născut la Timișoara, este o figură legendară în lumea muzicală internațională. Cu un destin extraordinar, el a fost directorul Operei de Stat din Viena timp de 18 ani, între 1992 și 2010, devenind cel mai longeviv conducător din istoria acestei instituții. Sub îndrumarea sa, scena vieneză a cunoscut o perioadă de efervescență artistică și excelență, făcând din Operă un simbol al măiestriei muzicale. Holender aduce cu el la Iași nu doar amintiri și experiențe, ci și o viziune asupra modului în care arta și managementul cultural pot transforma un spațiu artistic într-o emblemă mondială.

Alături de el, Sever Voinescu, cunoscut pentru prezența sa în spațiul cultural și politic românesc, va oferi o perspectivă unică asupra interacțiunii dintre artă, cultură și societate. Cu o carieră diversă, de la jurnalism și analiză politică la diplomație și participare în viața publică, Voinescu este un orator de excepție și un fin observator al scenelor culturale contemporane. Licențiat în Drept și fost deputat, el combină erudiția și retorica pentru a explora aspectele profunde ale artei și impactul acesteia asupra comunității.

Conferința va deschide cortina asupra unor detalii rareori discutate, de la momente memorabile trăite pe scenă la provocările din culise, acolo unde emoțiile se amplifică și pregătirea devine artă în sine. Publicul va avea șansa de a descoperi povești neștiute și de a înțelege complexitatea lumii operei din perspectiva unor figuri care au marcat această sferă a artei.

„Scena și culisele. Ieri și azi” nu este doar o întâlnire cu două minți strălucite, ci și o invitație la reflecție asupra modului în care tradiția și modernitatea se împletesc pentru a da viață artei. Într-o sală în care istoria operei din Iași se simte la fiecare pas, această conferință devine o punte între trecut și prezent, un dialog între generații și viziuni care modelează peisajul cultural al României.

Participanții vor avea ocazia să se lase fascinați de perspectivele captivante ale celor doi invitați, care vor împărtăși povești și idei ce transcend granițele muzicii și ale literelor. O seară dedicată nu doar celor ce trăiesc pentru artă, ci și celor care vor să pătrundă mai adânc în universul ei, descoperind frumusețea și provocările ce definesc cu adevărat „scena și culisele”.

