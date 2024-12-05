DIRECTIA SILVICA IASI - DESPRE PADURE

Regenerarea pădurilor, conservarea si protecția acestora, în scopul dezvoltării lor durabile, constituie principalele activități ale silvicultorilor ieșeni.

Silvicultorii culeg semințele arborilor valoroși, funcție de specie le dezaripează, stratifică sau zgârie tegumentul seminței, apoi le seamănă în pepiniere, în perioada și adâncimea optimă. Înainte și după răsărire, dacă este cazul, sparg crusta și plivesc - prășesc de câteva ori pe an fiecare cultură. De asemeni, udă dacă este secetă și întrețin fiecare cultură de 3-4 ori pe an, sau, întrețin prin lucrări mai multe, dacă este cazul, în perioadele cu multe ploi.

Puieții forestieri devin apți, adică buni de plantat după un an sau majoritatea după doi ani, funcție de specie. În luna septembrie a fiecărui an, silvicultorii numără puieții din pepiniere, fac inventarul tuturor puieților, dar, componenta esențială este numărul puieților apți. Astfel silvicultorii cunosc exact ce puieți au pentru necesarul de împăduriri, ce transferă la alte direcții silvice vecine și ce au excedent pentru valorificate, sponsorizate, etc.

Direcția Silvică Iași are o suprafață totală de pepiniere de 3658 ari, din care 3540 ari suprafață în pepiniere cu instalații de irigat și 118 ari în pepiniere cantonale. Direcția Silvică Iași a produs în anul 2024 un număr de 2.184.571 puieți forestieri, din care 1.042.471 puieți apți. Pe specii am produs următoarele cantități de puieți buni de plantat: 10 mii bucăți cireș păsăresc, 121 mii bucăți frasin comun, 426 mii bucăți gorun, 20 mii bucăți plop alb, 123 mii bucăți salcâm, 220 mii bucăți stejar pedunculat, 94 mii bucăți paltin, 5 mii bucăți vișin turcesc, 8 mii bucăți frasin de pennsylvania, 9 mii bucăți tei, 6 mii bucăți salcie.

În luna octombrie, suntem antrenați în recoltarea semințelor forestiere ce vor asigura majoritatea culturilor din pepiniere din anul următor, iar în cazul cvercineelor (stejar, gorun) din următorii doi ani. În acest an fructificația la cvercinee a fost bună, fapt ce ne-a bucurat enorm căci acest lucru se întâmplă o data la 7-10 ani, anual fiind doar acele ,,stropeli”, respectiv o fructificație foarte slabă, uneori deloc.

La Ocolul Silvic Lunca Cetățuii, la Pepiniera Silvică Galata se produc și puieți ornamentali, în principal prin înmulțire vegetativă din butași. Butașii se înrădăcinează în seră, apoi se mai țin un an sau doi în solar sau răsadniță și atunci când devin viguroși și îi transplantăm în câmp. Sunt plante aclimatizate, deci garantate pentru zona noastră. Nu sunt hrănite artificial cu îngrășământ foliar, deci dezvoltarea lor este absolut normală, sistemul radicelar fiind dezvoltat și viguros, capabil să susțină și să hrănească planta.

Colegii mei vă așteaptă la Galata să achiziționați plante ornamentale de diferite specii și varietăți, de diferite culori și înălțimi! Nu uitați de mesteacăn ce ne dă nouă liniștea și bucuria sufletească pe timpul verii prin foșnetul frunzelor și ramurilor fragile, dar și culoare în grădinile noastre toamna! De asemenea nu uitați de molid și brad pentru pomi de Crăciun!

În această perioadă silvicultorii ieșeni sunt în plină activitate de plantare fiind realizate până la această dată 5 hectare împăduriri integrale, 9 hectare de refacerea plantațiilor calamitate, 8 hectare de completări și continuăm atât timp cât temperaturile sunt pozitive și ne permit săparea gropilor de plantare!

Semănăturile în pepiniere au fost finalizate fiind realizați 455 ari, după cum urmează: 200 ari de stejar pedunculat, 140 ari de gorun, 21 ari de frasin, 51 ari de paltin, 31 ari de cireș, 5 ari sălcioară, 1 ar măceș, 5 ari mojdrean și 1 ar păducel, folosindu-se 16220 kg semințe. Dacă sămânța cvercineelor, numită ghindă cântărește cca 5 grame, efortul făcut de silvicultorii ieșeni pentru recoltarea cantității de 15,75 tone de ghindă a fost considerabil și de apreciat!