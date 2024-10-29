Doar 10 la sută dintre șomerii ieșeni încasează indemnizație!

* din cei 9.619 șomeri înregistrați oficial (din care 4.305 sunt femei), doar 1.002 încasează indemnizaţie , restul fiind doar beneficiari de servicii de ocupare gratuite * din punct de vedere al categoriilor de vârstă, cei mai mulţi fac parte din grupa 40-49 de ani (2.679), la coada acestui clasament fiind tinerii: 456 aparţin grupei 25-29 de ani, iar 695 sunt şi mai tineri

Faţă de finele lunii august, când ajunsese la 3,54%, rata şomajului la nivelul judeţului Iaşi a scăzut, dar cu paşi de melc, ajungând acum la 3,48%. Scăderea e de 0,06 puncte procentuale. Mai concret, e vorba de 9.619 (din care 4.305 sunt femei) şomeri înregistraţi în evidenţele AJOFM. Doar 1.002 încasează indemnizaţie de şomaj, restul fiind doar beneficiari de servicii de ocupare gratuite.

AJOFM Iaşi a găsit locuri de muncă pentru 5.103 ieșeni

În ce priveşte mediul de rezidenţă, 8.345 sunt din rural şi 1.274 din urban. Din punct de vedere al categoriilor de vârstă, cei mai mulţi fac parte din grupa 40-49 de ani (2.679). Lucru grav, dacă ne gândim că e vorba de oameni aflaţi la maxima capacitate fizică şi mentală. Urmează, cum era de aşteptat, cei în prag de penionare, grupa peste 55 de ani (2.606), apoi cei cu vârste cuprinse între 50-55 de ani (1.615), 30-39 de ani (1.568), la coada acestui clasament fiind tinerii. 456 aparţin grupei 25-29 de ani, iar 695 sunt şi mai tineri.

Analizând tabloul prin prisma nivelurilor de şcolarizare, cei cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare (35,23%), urmează absolvenţii a maxim patru clase (27,32%), podiumul fiind completat de cei cu studii profesionale sau şcoală de arte şi meserii (24,67%).

Cel mai puţin afectaţi de şomaj sunt cei cu mai multe studii. Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 9,20% din total, în timp ce absolvenţii de facultate sunt numai 3,58%.

În fine, prin intermedierea AJOFM Iaşi, în 2024 au fost încheiate 5.103 contracte individuale de muncă. Claudiu CONSTANTIN