Doar două şcoli din judeţul Iaşi nu au organizat simularea Evaluării Naţionale

La nivelul judeţului Iaşi, simularea Evaluării Naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a s-a desfăşurat în aproape toate unităţile de învăţământ. Excepţie au făcut doar două şcoli din cele 155 în care s-a desfăşurat simularea. Este vorba de Şcoala Gimnazială Gropniţa şi Liceul Teoretic „Prof.Mihai Dumitriu” din Valea Lupului.

Potrivit Inspectoratului Şcolar, la prima probă a Evaluării Naţionale, cea de Limba şi literatura română au fost înscrişi 7.299 de elevi de clasa a VIII-a, dar au fost prezenţi doar 6.868 de elevi. Nu au dat simularea 73 elevi de la Şcoala Gimnazială Gropniţa şi Liceul Teoretic „Prof.Mihai Dumitriu” din Valea Lupului. De asemenea, au absentat alţi 358 elevi. „Conducerile şcolilor în care nu se organizează simularea evaluării naţionale pot transmite părinţilor că Ministerul Educaţiei şi Cercetării îşi manifestă disponibilitatea să transmită subiecte de la nivel central pentru ca unităţile care nu susţin in aceste zile simulările să le poată susţine la o dată ulterioară, în colaborare cu Inspectoratele Şcolare, pentru elevii care doresc să participe”, ne-a spus Antonina Bliorţ, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar.

Gestul cadrelor didactice din aceste instituţii a fost apreciat de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi, fiind văzut ca un semnal de solidaritate şi implicare într-un moment dificil pentru întregul sistem educaţional. „În două şcoli nu s-a organizat simularea, dar avem 3.000 de colegi care s-au implicat. Simularea nu implică un număr atât de mare de cadre didactice cum ar fi, de exemplu, la simularea Bacalaureatului. Vom vedea săptămâna viitoare cum va fi situaţia. Simularea de azi s-a putut organiza, dar e interesant cine va corecta lucrările, pentru că sunt foarte mulţi dintre profesorii de Limba română sau Matematică care nu sunt înscrişi pe lista de participare. Această sarcină va cădea în sarcina celor înscrişi la simulări”, ne-a spus Laviniu Lăcustă.

Liderul sindical spune totodată că ar fi fost mai mare numărul unităţilor şcolare în care nu s-ar fi desfăşurat simularea Evaluării Naţionale, dacă personalul didactic nu ar fi fost înlocuit cu personal auxiliar. „Sunt şcoli în care simularea a fost forţată cu înlocuirea de personal auxiliar sau alte persoane care nu erau implicate în predarea celor două discipline - Matematică sau Română”, a precizat Laviniu Lăcustă.

El spune că nu este o pierdere pentru că astfel de simulări ale Examenelor Naţionale sunt organizate şi la nivel judeţean. „Nu este nicio pierdere. Din contra, noi considerăm că simularea perturbă procesul instructiv-educativ. La nivelul judeţului a mai fost făcută o simulare în luna decembrie, de data asta local. Deci a mai fost făcut un antrenament. Nu vedem sensul pentru organizarea unei noi simulări”, a spus Lăcustă.

Reprezentanţii USLIP Iaşi subliniază că doar prin unitate şi mobilizare cadrele didactice pot transmite un mesaj ferm factorilor de decizie, în vederea redobândirii drepturilor pierdute în vara anului 2025. „USLIP Iaşi adresează mulţumiri tuturor membrilor de sindicat care au ales să fie solidari cu demersul organizaţiei noastre şi să nu participe la organizarea simulării examenelor naţionale. La nivelul judeţului doar două unităţi de învăţământ au ales să nu se implice în acest proces. Chiar dacă numărul nu este unul mare, gestul colegilor noştri reprezintă un semnal important de solidaritate şi de asumare într-un moment dificil pentru întregul sistem de educaţie. Considerăm însă că doar prin unitate, solidaritate şi implicare putem transmite un mesaj ferm către factorii de decizie, în vederea redobândirii drepturilor pierdute în vara anului 2025”, a transmis Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iaşi.

Săptămâna viitoare urmează simularea examenului de bacalaureat, un moment considerat important de sindicat pentru a demonstra solidaritatea şi implicarea profesorilor. „Facem apel la colegii noştri să înţeleagă importanţa momentului şi să se alăture acţiunilor sindicale care vizează apărarea demnităţii profesiei didactice şi a drepturilor legitime ale angajaţilor din educaţie”, au transmis liderii USLIP Iaşi, care au anunţat că vor continua să susţină, prin toate mijloacele sindicale şi legale, interesele membrilor săi. Laura RADU