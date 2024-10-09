Doctorița condamnată pentru că a luat mită de la 280 de bolnavi de cancer a obținut întreruperea pedepsei. Cum i-a convins pe magistrați

Doctorița din Suceava care a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare pentru luare de mită a obținut întreruperea pedepsei. Ea a fost găsită vinovată după ce a luat șpagă de la 280 de pacienți bolnavi de cancer.

Dacă decizia din dosarul de întrerupere a pedepsei rămâne definitivă, doctorița va fi eliberată.,/b>

Anca Dumitrovici Ababneh, fosta șefă a secției Oncologie a Spitalului de Urgență Suceava, a fost condamnată definitiv pe 23 septembrie. Încarcerată în Penitenciarul Botoșani medicul a înaintat către instanțe cereri pentru întreruperea pedepsei.

Doctorița a făcut apel la clemența judecătorilor, cerând punerea în libertate pentru a putea avea grijă de copilul său care nu a împlinit încă un an. Anca Ababneh Dumitrovici a născut cel de-al doilea copil după ce a fost trimisă în judecată.

Pe 3 octombrie, judecătorii Tribunalului Botoșani au admis cererea și au dispus întreruperea executării pedepsei de trei ani de închisoare. Conform instanței, medicul urmează să se întoarcă la închisoare după ce copilul său va împlini vârsta de un an.

Tribunalul Botoșani i-a impus o serie de obligații pe durata întreruperii pedepsei: să nu părăseasă județul Suceava decât în condițiile stabilie de instanță, să ia legătura cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava „pentru a fi luată în evidenţă şi a stabili mijlocul de comunicare permanentă cu organul de supraveghere, precum şi să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemată”, să nu îşi schimbe locuinţa fără a anunța instanţa care a dispus întreruperea, respectiv să nu deţină și să nu folosească arme. De asemenea, aceasta trebuie să îngrijească de copilul său minor.

Hotărârea privind întreruperea pedepsei va fi pusă în practică după ce va deveni definitivă. Procurorii au la dispoziție trei zile pentru a o contesta, după redactarea sentinței. Până în prezent, decizia nu a fost atacată.

Precizăm că doctorița a mers pe procedura simplificată de recunoaștere a infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, dar recunoașterea faptei nu a ajutat-o însă să scape de pușcărie. Medicul a fost condamnat de Curtea de Apel Suceava, printr-o decizie definitivă, la trei ani ani de închisoare.