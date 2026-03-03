Doi contrabandiști ieșeni, arestați și lăsați fără autoturisme

Doi bărbați din Iași au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost prinși de Poliția de Frontieră în flagrant transportând cu două autoturisme 130.000 de țigarete de contrabandă, în valoare de 97.500 de lei. În plus, cei doi au rămas și fără două mașini implicate în activitatea ilegală, evaluate la 55.000 de lei.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Bivolari, împreună cu colegi de la Serviciul Teritorial Iași și Sectorul Poliției de Frontieră Iași, pe raza municipiului Iași. Scopul: destructurarea unei rețele locale de contrabandă cu țigarete, care dădea bătăi de cap autorităților și alimenta piața neagră.

Flagrantul care a pus capăt afacerii ilegale

În timpul activităților, polițiștii au surprins cei doi contrabandiști transportând cutii voluminoase pline cu țigarete, ascunse cu grijă în autoturisme. După controlul amănunțit al vehiculelor, au fost descoperite 130.000 de țigarete, gata să fie distribuite pe piața neagră.

Țigările, împreună cu autoturismele folosite pentru transport, au fost imediat indisponibilizate în vederea confiscării, iar cercetările continuă pentru a stabili întreaga rețea infracțională.

În cadrul anchetei, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la locații din județul Iași. În urma acestora, au fost găsite nouă chingi din material textil, folosite pentru transportul coletelor cu țigarete, confirmând modul profesionist în care contrabandiștii încercau să evite detectarea.

Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar autoritățile nu exclud extinderea investigațiilor pentru a descoperi toate persoanele implicate.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a decis arestarea preventivă a celor doi bărbați pentru 30 de zile, măsură menită să asigure buna desfășurare a anchetei și împiedicarea continuării activităților ilegale. Andrei TURCU