Doi cursanți și instructorul, între cei morți în accidentul din Suceava; erau chiar în mașina de școală

Bilanț tragic al accidentului din județul Suceava, petrecut sâmbătă după-amiază. Patru adulți și un copil de doar 3 ani au fost declarați morți în urma accidentului produs între două mașini, în localitatea Grăniceni, pe DN2. Unul dintre autoturismele implicate în accidentul din Suceava era o mașină de școală, condusă de un cursant, iar impactul frontal dintre cele două vehicule a fost devastator.

Niciunul dintre ei nu a supraviețuit impactului violent.

La fața locului echipajele de poliție au constatat faptul că între cele două autoturisme implicate a avut loc un impact puternic frontal, urmând sa se stabilească cu exactitate direcțiile de deplasare și alte aspecte cu privire la dinamica accidentului rutier.

Cealaltă mașină era condusă de către un bărbat de 28 de ani, iar în autoturismul acestuia se aflau 3 minori, respectiv doi băieți de 3 și 4 ani și o fată de 8 ani. Băiatul de 4 ani și fetița de 8 ani prezintă mai multe leziuni, iar șoferul de 28 ani și băiatul de 3 ani au murit.