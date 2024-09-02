Doi ieșeni, arestați la Neamț pentru scandal cu cuțite

Doi fraţi din judeţul Iaşi au fost reţinuţi, luni, de poliţişti în urma unor agresiuni comise cu un cuţit şi o bâtă, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Infracţiunile s-au produs în comuna Bozieni, pe fondul consumului de băuturi alcoolice.

"În timp ce un tânăr de 27 ani se deplasa cu un atelaj hipo, pe fondul consumului de alcool şi al unor neînţelegeri, ar fi fost lovit cu un cuţit de către un tânăr de 22 ani, din judeţul Iaşi, în zona mâinii stângi. În urma loviturii iniţiale, persoana vătămată ar fi încercat să fugă, tânărul de 22 ani încercând să continue acţiunea violentă, fiind oprit de sora persoanei vătămate. În conflict ar fi intervenit şi tatăl tânărului de 22 ani, care ar fi încercat să-l aplaneze, fiind lovit cu un obiect contondent de lemn de fiul său în vârstă de 28 ani", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu.

Cei doi fraţi au fost reţinuţi, luni, pentru 24 ore, urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman cu propunere de arestare preventivă.

Persoanelor vătămate le-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii 26 din 2024, însă nu au dorit emiterea unui ordin de protecţie provizoriu