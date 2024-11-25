Doi pumni daţi, trei ani de puşcărie primiţi

Întâmplarea ce i-a adus atâta ghinion popricăneanului s-a petrecut în seara de 19 mai 2023. Tânărul lucrase toată ziua în gospodăria consăteanului Iulian A., pe care-l ajutase să taie nişte lemne. Ca să meargă treaba, gazda l-a tot servit cu vin, aşa că, la termniarea trebii, drujbarul amator era deja beat. Şi-a luat banii, a plecat şi s-a oprit în prima crâşmă ivită în cale.

În acest timp, Iulian a ieşit din casă şi s-a dus în staţia de autobuz, pentru a aştepta pe cineva. Acolo, s-a întâlnit cu un amic şi s-au aşezat amândoi pe o bancă, discutând diverse. La scurt timp, a apărut şi Cosmin, pus pe arţag. S-a apropiat de cei doi, i-a înjurat şi le-a arătat, ameninţător, pumnul. Apoi a trecut la fapte, cu o singură directă de dreapta expediindu-l la sol pe Iulian. În cădere, acesta s-a lovit destul de tare cu capul de asfalt. Probabil că agresorul ar mai fi lovit, dar au intervenit mai multe persoane ce se aflau în staţie, l-au îndepărtat pe bătăuş şi au cordat victimei primul ajutor.

După ce s-a ridicat, Iulian a pornit spre postul de poliţie, situat la câţiva metri distanţă, dar pecealaltă parte a străzii. Ajuns în faţa Căminului Cultural din localitate, a încercat să traverseze, dar a fost ajuns din urmă de Cosmin, care i-a blocat deplasarea şi l-a îmbrâncit pentru a-l împiedica să ajungă la secţie şi să depună plângere. Iarăşi au intervenit cetăţenii. Cosmin s-a reîntors la cârciumă, dar n-a mai intrat..

În faţa barului, el i-a văzut pe Mitică N. şi Marius P., care deja comentau scena ce se desfăşurase în staţie. Cosmin s-a enervat şi a mai dat o dată cu pumnul, Mitică fiind cea de-a doua sa victimă din acea seară. A depus şi el plângere la poliţie.

Bătăuşul a fost judecat pentru cele două fapte, pedepsele de şapte, respectiv opt luni au fost contopite, dar tot n-ar fi fost trimis după gratii dacă pe parcursul procesului n-ar mai comis şi o tâlhărie. Aşa însă, el va petrece următorii trei în Penitenciarul Iaşi. Claudiu CONSTANTIN