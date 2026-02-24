Dosar penal după moartea unui bebeluș din Vaslui într-un spital ieșean

* părinții susțin că bebelușul lor ar fi fost diagnosticat și tratată greșit în Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Vaslui * fetița a fost transferată pe 13 februarie la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, însă era deja în stare critică, cu pneumonie bilaterală severă * lupta pentru viață a durat doar câteva ore…

Un caz dramatic zguduie sistemul medical din nord-estul țării și ridică semne uriașe de întrebare asupra modului în care sunt tratate urgențele pediatrice. O fetiță de numai două luni a murit după zile întregi de suferință, iar acum polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, în urma acuzațiilor lansate de părinți, care susțin că micuța ar fi fost diagnosticată și tratată greșit în Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

Totul a început cu o internare care părea, inițial, una obișnuită. Copilul a rămas însă aproape o săptămână în spital, timp în care — potrivit familiei — medicii ar fi pus diagnostice eronate, indicând laringită și bronșiolită, în ciuda faptului că starea bebelușului se deteriora vizibil de la o zi la alta. Părinții spun că au cerut explicații, dar s-au lovit de răspunsuri evazive și, mai grav, de un comportament ostil atunci când au insistat pentru clarificări.

Abia după insistențe repetate, fetița a fost transferată pe 13 februarie la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, însă era deja în stare critică. Medicii ieșeni au stabilit un diagnostic devastator: pneumonie bilaterală severă. Lupta pentru viață a durat doar câteva ore. A doua zi, pe 14 februarie, copilul a pierdut bătălia.

Durerea familiei s-a transformat rapid în acuzații grave. Părinții susțin că transferul s-a făcut mult prea târziu și că intervenția promptă ar fi putut schimba destinul micuței. În urma plângerii depuse, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să fie stabilite exact circumstanțele în care s-a produs decesul și eventualele responsabilități.

În paralel, conducerea Spitalului Județean de Urgență Vaslui a anunțat declanșarea unei anchete interne. Verificările vor analiza atât actul medical, cât și modul în care a fost gestionată comunicarea cu familia și decizia transferului către unitatea medicală din Iași.

Cazul reaprinde o dezbatere sensibilă despre limitele sistemului sanitar, lipsa personalului specializat și presiunea uriașă din spitalele județene. Miruna NEACȘU