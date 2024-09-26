Dosarul „Veranda” se năruie. Procurorii DIICOT, scoși la tablă de judecătorii Curții de Apel

* „În termen de 5 zile, DIICOT va trebui să prezinte un punct de vedere. Cel mai important este să îşi spună poziţia de a fi trimişi în judecată inculpaţii sau îşi retrage dosarul la Parchet pentru a reface urmărirea penală”, susține Daniel Atasiei, avocatul care îl reprezintă pe primarul Mihai Chirica

Curtea de Apel Iaşi a desfiinţat mai multe probe din dosarul „Veranda”. Printre cele 26 de nume este şi cel al primarului. Judecătorii Curţii de Apel Iaşi au constatat că DIICOT Iaşi nu a avut competenţa de a instrumenta acest dosar în care primarul Chirica şi alte 25 de persoane sunt acuzaţi de fapte de corupţie, ci sarcina ar fi trebuit să revină procurorilor DNA. Magistraţii au desfiinţat dosarul şi au anulat mai multe probe. „Curtea de Apel Iaşi, judecătorul de cameră preliminară, prin încheierea pronunţată (marţi - n.r), a constatat, la cererea avocaţilor din dosar, faptul că există numeroase şi grave probleme de legalitate în ceea ce priveşte desfăşurarea urmăririi penale. Practic, au fost desfiinţate mai multe acte de procedură, mai multe ordonanţe, s-a constatat aspecte de necompetenţă a procurorului, faptul că procurorul de caz şi-a atribuit competenţa unei alte unităţi de Parchet, au fost excluse probe de la dosar", a spus avocatul care îl reprezintă pe primarul Mihai Chirica, Daniel Atasiei.

Decizia judecătorilor de la Curtea de Apel Iaşi va fi comunicată procurorilor DIICOT. „În termen de 5 zile, DIICOT va trebui să îşi prezinte un punct de vedere. Cel mai important este să îşi spună poziţia de a fi trimişi în judecată inculpaţii sau îşi retrage dosarul la Parchet pentru a reface urmărirea penală. În acest moment, în cameră preliminară urmează să vedem ce se va întâmpla cu acest dosar. Din punctul meu de vedere, în maniera în care au fost stabilite lucrurile de judecătorul de cameră preliminară acest dosar nu ar putea începe judecata, ci ar trebui să se întoarcă la Parchet, dar decizia aparţine în totalitate Ministerului Public, în primă fază, ulterior judecătorul fiind cel care stabileşte dacă acest dosar începe sau nu judecata”, a spus avocatul Daniel Atasiei.

În dosarul „Veranda”, care a fost instrumentat după supraetajarea Halei Centrale, 26 de persoane de la Primărie, Poliţia Locală, oameni de afaceri, au fost trimise în judecată de DIICOT. Acuzaţiile aduse sunt de abuz în serviciu, fals intelectual şi participare la infracţiunea de abuz în serviciu.

Printre cei 26, au fost deferiţi justiţiei arhitectul şef al municipiului Iași, Alexandru Mustiaţă, şeful Direcţiei Juridice - Cristina Oţeleanu, Raluca Mocanu - fost arhitect şef al municipiului Iaşi, dar şi primarul Iașului, Mihai Chirica. Laura RADU