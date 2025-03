Două adolescente, violate de față cu mama lor

Caz șocant în județul Vaslui. Două adolescente, de 14 și 15 ani, au fost violate luni în șir de concubinul mamei, de față cu aceasta. Femeia nu a anunțat poliția, în ciuda traumelor suferite de copile. Și sora mai mare a fetelor știa, dar nici ea nu a alertat autoritățile. Toate s-ar fi temut că bărbatul le va face rău dacă ajung la poliție. Acum, atât femeia, cât și bărbatul, dar și fiul acestuia, sunt arestați.

Drama fetelor a început în urmă cu un an, atunci când mama lor s-a mutat din comuna Tutova în comuna învecinată, Perieni, din Județul Vaslui, la noul concubin.

Bărbatul avea antecedente penale, sechestrase în urma cu mai mulți ani o prostituată, iar pentru fapta sa făcuse și închisoare. Mama fetelor a refuzat însă să creadă și a plecat cu ele la el acasă.

În scurt timp, acesta a început să abuzeze de copile. Totul ar fi început după ce băiatul bărbatului i-ar fi spus că vrea să o ia de nevastă pe fata de 15 ani, dar nu virgină. Atunci, tatăl a început să o violeze mai întâi pe ea, iar mai apoi și pe cea mai mică, de 14 ani.

Fetele s-au plâns unei vecine

În decembrie, sătulă de abuzuri și bătăi, mama și-a luat fetele și a plecat din casa bărbatului. Nu a spus însă nimănui prin ce au trecut copilele, deși știa. De multe ori ar fi asistat ea însăși la violuri. Fetele i-au povestit și surorii lor mai mari despre grozăvii, dar nici aceasta nu a sunat la poliție. În cele din urmă și-au făcut curaj și au povestit unei vecine. „Au venit fetele la mine, cea mică era posomorâtă și am întrebat ce are. A crezut că știu. I-am zis că nu, atunci mi-a spus că ele au fost violate de iubitul mamei lor. Eu am întrebat dacă și sora mai mare. A zis ca da. Am întrebat de ce nu face nimic mama în privința asta și a spus că se teme că ajunge la închisoare și că pe noi ne ia la Protecția Copilului. A zis că a amenințat-o că îi scoate ochii. A început să plângă...”, a povestit Loredana, vecina fetelor.

Mama, prezentă la violuri

„A spus că le trimitea pe câmp și le viola acolo întâi. După, într-o livadă și acasă. Pe mama lor a zis că o închidea într-o altă cameră. Era și mama de față. Ea l-a părăsit în decembrie pe bărbat. A venit la mine la bebeluș asistenta comunitară într-o zi și eu i-am povestit. Cică fiul bărbatului o voia de nevastă pe fata mai mare, cea de 15 ani, dar nu virgină. Și atunci a început să le violeze”, a mai spus vecina.

Asistenta comunitară a alertat autoritățile

Totul a ieșit la iveală după ce vecina i-a spus asistentei comunitare cele povestite de fete. În fața ei, mama copilelor a încercat inițial să ascundă faptele. „Am aflat când am mers într-o vizită la un nou născut. Am mers să discut cu mama fetelor, știind de relația ei. Am întrebat-o când s-a întors acasă și a zis că a terminat relația în decembrie pentru că era agresiv. Atunci am întrebat dacă era agresiv și cu fetele, dar nu a zis nimic. I-am spus că știu ce le-a făcut fetelor, am întrebat-o cum a putut să ascundă că fetele au fost violate. Ea nu a spus nimic. A spus că nu avea ce să facă, că i le lua Protecția Copilului. Fetele erau foarte speriate. Plângeau. Erau traumatizate psihic”, a spus asistenta comunitară din comuna Tutova.

Acum, atât femeia, cât și cei doi bărbați, concubinul și fiul lui, se află în arest. Maria STANCU