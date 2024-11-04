Două cadre medicale au plecat la furat cablu şi au dat chix

* au fost ajutaţi în tentativa lor de un elev de liceu * cadrele medicale au primit câte doi ani cu suspendare, iar elevul s-a ales cu măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii pe o durată de şase luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune

Daniel A. are 29 de ani, este student la Facultatea de Economie din cadrul UPA, dar încă lucrează ca asistent medical generalist, având o vechime de cinci ani în sistemul sanitar. Aşa l-a cunoscut pe Vladuţ T. (32 de ani), tehnician de întreţinere şi reparaţii la Serviciul de Ambulanţă Judeţean. Serioşi, bine integraţi în societate, au venituri decente, dar asta nu i-a împiedicat să acţioneze ca nişte oameni fără căpătâi. Să fure cupru pe care să-l vândă apoi la firmele de colectare a metalelor. Şi-au întocmit un plan şi au trecut imediat la acţiune.

Vlăduţ avea printre sculele sale un cleşte de mari dimensiuni, tip „gură de lup”, l-au racolat ca membru al bandei pe Valentin C. (18 ani), încă elev de liceu. S-au urcat toţi trei în maşina lui Daniel şi au pornit către Trifeşti, socotit de ei locul ideal pentru a opera. Au ajuns acolo în toiul nopţii, au parcat autoturismul pe o uliţă într-o zonă slab iluminată şi puţin vizibilă de pe Drumul Judeţean DJ 249 şi au trecut la tăierea cablurilor de telecomunicaţii de pe stâlpii din localitate. Au reuşit să dea jos aproximativ 200 metri liniari de cablu.

Pentru ca activitatea să se desfăşoare cu operativitate şi pentru a-şi conserva energia, cei trei au desfăşurat, prin rotaţie ,activităţi bine stabilite, respectiv o persoană tăia cablul telefonic, o persoană aşeza în grămezi, pe sol, segmentele rezultate pentru a facilita încărcarea ulterioară în autoturism, iar cea de-a treia persoană supraveghea zona, iar în momentul în care observau un vehicul sau o persoană în zonă, se ascundeau după vegetaţie.

La un moment dat, în zonă a apărut un echipaj format din patru poliţişti. Din cauza întunericului, hoţii de circumstanţă i-au confundat cu o bandă rivală: „alţi hoţi pe care urma să îi batem, dacă ne luau cablul”. S-au urcat în maşină şi au aşteptat să treacă poliţiştii. Nu s-au gândit că vor fi deconspiraţi de cu totul altcineva.

Câinele unui sătean ce-şi are casa învecinată cu locul unde parcaseră cei trei s-a pus pe lătrat îndârjit. Stăpânul a ieşit şi i-a văzut pe hoţi tocmai când îşi reluau activitatea. S-a întors în imobil, a sunat la 112, orăşenii au fost prinşi în flagrant.

A urmat ancheta, trimiterea în judecată şi sentinţa. Pronunţată la mijlocul acestei săptămâni. Cadrele medicale au primit câte doi ani cu suspendare, iar elevul s-a ales cu măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii pe o durată de şase luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune. Claudiu CONSTANTIN