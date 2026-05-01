Iașiul intră, în weekendul 9–10 mai 2026, pe harta importantă a handbalului juvenil din România. Orașul va găzdui Turneul Național Semifinal de Junioare IV, competiție organizată sub egida Federației Române de Handbal, iar miza locală este una dublă: două echipe ieșene, Preventis Iași și ABC Handbal Iași, sunt calificate în această fază a competiției.

Turneul se va desfășura în Sala Școlii Gimnaziale „Titu Maiorescu” și va aduce la start opt echipe din țară. Pentru Iași, nu este doar o competiție sportivă, ci și o confirmare că handbalul juvenil începe să capete consistență, rezultate și vizibilitate.

Opt echipe la start, două reprezentante ale Iașului

Competiția este structurată în două grupe. În Grupa A vor juca Preventis Iași, HC Omer Constanța, LPS Vaslui și CS Happy Kids Medgidia. În Grupa B se vor întâlni ACS Lucian Bute Galați, CSO Buhuși, LPS Buzău și ABC Handbal Iași.

Prezența a două echipe din același oraș în această fază a competiției este un semnal puternic pentru handbalul ieșean. Într-un sport în care performanța se construiește greu, prin antrenamente constante, susținere din partea familiilor și organizare la nivel de club, calificarea în semifinală arată că există o bază reală de creștere.

Pentru publicul din Iași, turneul înseamnă și șansa de a vedea, acasă, unele dintre cele mai promițătoare junioare din această categorie de vârstă. Meciurile vor fi transmise live, iar organizatorii anunță condiții complete pentru desfășurarea competiției, de la asistență medicală și arbitraj până la premii individuale și distincții pentru echipe.

ABC Handbal Iași, prima semifinală națională

Un punct aparte al turneului îl reprezintă calificarea echipei ABC Handbal Iași, aflată la prima participare în această competiție. Clubul ajunge în faza semifinală cu o generație de sportive născute în anii 2013–2014 și mai mici, într-un parcurs construit pas cu pas.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât vine într-o etapă de formare, în care cluburile juvenile nu se bazează doar pe talent, ci și pe răbdare, disciplină și continuitate. În jurul acestor copii se află antrenori, părinți și susținători care au făcut posibilă prezența Iașului la acest nivel.

Lotul ABC Handbal Iași pentru turneu le include pe portărițele Camelia-Maria Moraru și Ingrid Giurgică, alături de jucătoare precum Amelia-Ana Muscă, Eva Dreer, Alessia Rusu, Ștefania-Antonia Enache, Elisa Maria Tonegariu, Erica Agafiței, Andrada-Ilinca Rotariu, Ștefania-Ilinca Olaru, Maya Stoica, Sofia-Maria Roșu, Anastasia Lungu, Emma Ștefania Proca, Giulia-Ștefana Ceaușu-Cojocaru, Raisa Ursu, Clara Molan și Bianca Bătăușu.

Stafful tehnic este format din Bogdan Constantin, Alexandra Constantin, Alexandra-Maria Dobrea și Rareș Jgheab.

Iașul, oraș-gazdă pentru handbalul juvenil

Organizarea turneului la Iași are și o miză de imagine sportivă. Faptul că orașul găzduiește o fază semifinală națională arată că există capacitate de organizare, implicare locală și interes pentru competițiile de copii și juniori.

Sala Școlii Gimnaziale „Titu Maiorescu” va deveni, timp de două zile, locul în care se vor decide echipele care merg mai departe. Pentru sportive, fiecare meci poate conta decisiv. Pentru cluburile din Iași, turneul este o ocazie de confirmare. Pentru părinți și susținători, este un moment de emoție și mândrie.

Dincolo de rezultate, această competiție pune în lumină o realitate importantă: sportul juvenil are nevoie de vizibilitate. Înainte ca performanța să ajungă pe marile scene, ea se construiește în săli de școală, în antrenamente de seară, în deplasări, în sacrificii mici și repetate.

Un weekend decisiv pentru handbalul ieșean

Pentru Preventis Iași și ABC Handbal Iași, turneul din 9–10 mai poate deveni un reper al sezonului. Două zile de jocuri, opt echipe și o miză clară: calificarea mai departe în competiția națională.

Iașiul are, de această dată, avantajul terenului propriu și energia unei comunități care poate susține handbalul juvenil. Iar faptul că două echipe locale au ajuns în semifinală arată că performanța nu apare întâmplător, ci acolo unde există muncă, antrenori implicați și copii care învață devreme ce înseamnă disciplina de echipă.

Pentru handbalul ieșean, acest turneu este mai mult decât o competiție. Este o confirmare. Maura ANGHEL