Două gospodine, surori, n-au altă soluţie decât să se lupte în fizic cu vecinii

Surorile R.A.R. şi F.R. locuiesc în aceeaşi casă, într-un sat de lângă Podu Iloaiei. Ele sunt vecine cu fraţii L.M. şi A.M., dar relaţiile dintre cele două familii lasă mult de dorit. Sunt chiar duşmănoase, jignirile recirpoce, înjurăturile şi ameninţările fiind la ordinea zilei. Femeile susţin că ar fi existat şi o agresiune fizică din partea celor doi bărbaţi.

Hotărâte să pună, definitiv, capăt conflictului, gospodinele su solicitat Judecătoriei Iaşi să emită un ordin de protecţie împotriva vecinilor, unul prin care aceştia să fie evacuaţi din propria casă şi obligaţi să păstreze o distanţă minimă de 100 metri faţă de reclamante. Ordinul să fie valabil pe o perioadă de 12 luni.

Spre nemulţumirea lor, femeile au pierdut cu succes procesul, motivul fiind fără niciun echivoc. Pârâţii nu sunt rude cu ele şi nici n-au fost vreodată. Nici măcar în vreo relaţie de concubinaj. Aşa că nu au „calitate procesuală pasivă”. Le-a mai rămas soluţia luptei în fizic cu vecinii lor. Claudiu CONSTANTIN