Dealul Rediu a fost, pentru o zi, locul în care spiritul civic a contat mai mult decât nepăsarea. Peste 80 de voluntari au participat la campania „Curățăm Rediu”, o acțiune de ecologizare prin care au fost colectate aproape două mașini pline cu deșeuri abandonate în natură.

Inițiativa atrage atenția asupra unei probleme care nu ține doar de comuna Rediu, ci de întreaga zonă metropolitană a Iașului: spațiile verzi de la marginea orașului sunt folosite, prea des, ca locuri de aruncat gunoaie.

În timpul acțiunii au fost găsite cauciucuri uzate, PET-uri, ambalaje din plastic, resturi menajere și materiale provenite din construcții. Tipul deșeurilor arată că nu este vorba doar despre gunoaie aruncate întâmplător, ci și despre depozitări ilegale, făcute cu bună știință.

Aproape două mașini de deșeuri, strânse din natură

Voluntarii au lucrat în echipe și au adunat zeci de saci de gunoi din zona Dealului Rediu. Rezultatul a fost vizibil imediat: aproape două mașini pline cu deșeuri au fost scoase dintr-un spațiu care ar trebui să rămână loc de plimbare, aer curat și natură, nu teren abandonat pentru resturi.

Acțiunea arată cât de mult poate conta implicarea comunității, dar scoate la iveală și o realitate incomodă. O zi de voluntariat poate curăța o zonă, însă nu poate rezolva singură problema de fond. Dacă depozitările ilegale continuă, locurile ecologizate riscă să fie murdărite din nou în doar câteva săptămâni.

De aceea, participanții au transmis că este nevoie de măsuri pe termen lung: controale mai dese, sancțiuni aplicate, supravegherea zonelor vulnerabile și campanii de educație civică pentru locuitori.

Dealul Rediu nu este doar un spațiu de la marginea orașului. Pentru mulți ieșeni, zona înseamnă aer curat, trasee de plimbare, peisaj și o alternativă la aglomerația urbană. Tocmai de aceea, degradarea ei prin aruncarea deșeurilor devine o problemă care privește întreaga comunitate.

Iașul are nevoie de zone verzi protejate, iar localitățile din jurul municipiului devin tot mai importante pentru calitatea vieții. Pe măsură ce orașul se extinde, presiunea asupra terenurilor, pădurilor, dealurilor și drumurilor de acces crește. Fără reguli respectate și fără implicare civică, spațiile naturale pot fi pierdute treptat.

Acțiunea de pe Dealul Rediu transmite un mesaj simplu: natura din jurul Iașului nu se poate apăra singură.

Voluntariatul curăță, dar educația previne

Campania „Curățăm Rediu” a demonstrat că există oameni dispuși să muncească pentru binele comun. Voluntarii au venit, au strâns, au curățat și au arătat că schimbarea poate începe din comunitate.

Totuși, adevărata soluție rămâne prevenția. Fiecare PET aruncat pe marginea drumului, fiecare sac de moloz lăsat în natură și fiecare cauciuc abandonat arată o ruptură între oameni și locul în care trăiesc.

Pentru ca astfel de acțiuni să nu devină simple intervenții de urgență, este nevoie de educație, responsabilitate și reacție rapidă din partea autorităților. Dealul Rediu a fost curățat, dar miza reală este ca el să rămână curat. Clara DIMA