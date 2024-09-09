La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
Două persoane, rănite după ce s-au răsturnat cu maşina în Botoșani

O femeie de 49 de ani şi un bărbat de 44 de ani au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier ce s-a produs, în noaptea de duminică spre luni, pe raza localităţii Frumuşica, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Autoturismul în care se aflau cele două persoane s-a răsturnat pe cupolă, pe partea carosabilă

"La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi, cu o autospecială de stingere, dotată cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SAJ. Pompierii au găsit maşina răsturnată pe plafon, iar cele două persoane erau ieşite din interior", au transmis oficialii ISU.

Victimele au fost preluate de ambulanţă şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţe Mavromati Botoşani.

