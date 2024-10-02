Două ţigări cu cannabis, deja 11 luni după gratii

* inculpatul doar le fumase, n-a încercat niciun moment să le vândă * în schimb, are destule antecedente penale

Petru L.B., un tânăr din Ciurea, se află închis în Penitenciarul Iaşi încă din luna noiembrie a anului trecut şi mai are destul de stat după gratii. Pentru simplul motiv că, în două rânduri, a fumat ţigări cu cannabis în locuri publice. Prima dată, în noaptea de 28 spre 29 mai 2023, în jurul orei 2.00, în faţa unui restaurant din cartierul Păcurari. Nu a băgat în seamă prezenţa unei patrule a poliţiei, trăgesa din ţigară de parcă s-ar fi aflat pe o plajă din Jamaica. Agenţii au simţit mirosul specific drogului, i-au confiscat chiştocul şi i-au deschis dosar penal. Pentru moment, a fost lăsat în libertate.

Imposibil de precizat cât cannabis a mai băgat Petru în el, până la al doilea flagrant, cel din data de 9 noiembrie 2023. S-a întâmplat în rău-famatul cartier Dallas, ziua în amiaza mare. Ora 15.30, după cum au consemnat poliţiştii în fişa de constatare. L-au legitimat, l-au căutat în baza de date, au găsit acolo toată istoria lui infracţională (încălcărea ordinului de protecţie, tâlhărie, lovire sau alte violenţe, distrugere), astfel încât l-au încătuşat. A doua zi, procurorul de caz a obţinut arestarea preventivă a narcomanului.

Rechizitoriu a fost trimis Tribunalului Iaşi pe 29 aprilie a.c. şi, de atunci, până alaltăieri, dosarul a stat în camera preliminară. iar inculpatul, în puşcărie. Cauza a trecut, s-a dispus începerea judecăţii, dar altceva nu s-a schimbat în ceea ce-l priveşte pe deţinut. În aşteptarea primului termen al procesului, Petru a solicitat să fie judecat în stare de libertate. Va primi un răspuns peste două săptămâni. Claudiu CONSTANTIN