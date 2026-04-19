Drama ascunsă a Iașului: 447 de copii abuzați!

* într-un oraș care vorbește despre monorail, investiții și modernizare, există o altă poveste – una care nu apare în randări și proiecte europene * 447 de copii abuzați nu înseamnă doar o problemă socială, ci mai curând o criză de comunitate * o fisură profundă în structura societății

În timp ce orașul Iași își proiectează viitorul în infrastructuri moderne, investiții spectaculoase și ambiții europene, o realitate paralelă, mult mai întunecată, se adâncește în tăcere: sute de copii abuzați anual, victime ale unui fenomen care nu dispare, ci doar își schimbă forma.

Ultimul an aduce o cifră care ar trebui să zguduie orice comunitate: 447 de cazuri de copii abuzați. O scădere față de anul anterior, dar nicidecum un motiv de liniște!

La prima vedere, scăderea de la 531 de cazuri în 2024 la 447 în 2025 ar putea sugera o îmbunătățire. Dar experții avertizează: în domeniul abuzului asupra copiilor, mai puține cazuri raportate nu înseamnă automat mai puține cazuri reale.

Dimpotrivă, poate însemna cazuri nedetectate, victime care nu mai ajung în sistem, o oboseală instituțională sau socială. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem ar putea fi doar vârful unui iceberg care refuză să dispară.

130 de destine smulse din familii

Pentru aproape o treime dintre copii, situația a depășit orice limită tolerabilă. 130 au fost scoși din propriile familii – un gest extrem, dar necesar. 48 dintre acești copii au ajuns în centre rezidențiale, 39 în asistență maternală, 43 în plasament familial.

Aceasta nu este doar o statistică administrativă. Este o ruptură brutală între copil și mediul care ar fi trebuit să-l protejeze. Este momentul în care statul intervine acolo unde familia a eșuat dramatic.

Structura cazurilor arată clar unde sunt vulnerabilitățile. Domină neglijența (213 cazuri) – forma „tăcută” de abuz, greu de sancționat, dar devastatoare pe termen lung, abuzul fizic (87 cazuri) – violență directă, vizibilă, abuzul emoțional (83 cazuri) – invizibil, dar profound, abuzul sexual (60 cazuri) – în scădere procentuală, dar extrem de sensibil, exploatarea sexuală (4 cazuri) – în creștere, semnal de alarmă major.

Nu se poate vorbi doar despre anumite tipuri de abuz, ci despre un ecosistem de vulnerabilitate.

Privind perioada 2019–2025, evoluția este departe de a fi liniară. În anul 2019 au fost înregistrate 398 cazuri; 2020- 571 cazuri, 2021 - 892 cazuri (explozie!), 2022 - 673 cazuri, 2023 - 480 cazuri, 2024 - 531 cazuri, 2025 - 447 cazuri.

Această volatilitate indică un sistem care reacționează, dar nu reușește să stabilizeze fenomenul. Vârful din 2021 rămâne un semnal de alarmă major – o dovadă că, în anumite condiții sociale, situația poate scăpa rapid de sub control.

Deși ponderea abuzului sexual a scăzut la 13,4% din total, specialiștii sunt prudenți. Acest tip de abuz este cel mai greu de detectat, cel mai rar raportat, cel mai traumatic. Așadar, scăderea poate fi înșelătoare. Nu neapărat mai puține cazuri – ci poate mai puține dezvăluiri.

Dincolo de statistici, trebuie înțeles mecanismul, unul care are în componență factori precum sărăcie, consum de alcool, violență domestică, lipsa educației parentale, presiuni sociale.

Toate acestea creează un mediu în care copilul devine veriga slabă. Carmen DEACONU