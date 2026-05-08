„Sindromul Italia” ajunge pe scena Ateneului într-un eveniment cutremurător despre migrație și vieți destrămate

Un fenomen care a schimbat profund România ultimelor decenii explodează acum în dezbaterea publică la Iași, unde specialiști, autorități și reprezentanți ai diasporei încearcă să tragă un semnal de alarmă asupra efectelor dramatice ale migrației asupra familiilor românești.

Impactul migrației asupra familiei transnaționale

În spatele milioanelor de români plecați la muncă în străinătate se ascund povești dureroase, copii rămași singuri, relații destrămate și traume emoționale care au marcat generații întregi. Iar acum, acest adevăr greu de ignorat devine tema centrală a unei zile speciale dedicate impactului migrației asupra familiei transnaționale.

Evenimentele sunt organizate de Asociația Femeilor Românce din Italia – ADRI, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, prin Serviciul Diaspora, și reunesc experți din România și Italia, psihologi, asistenți sociali și organizații implicate direct în sprijinirea românilor afectați de fenomenul migrației.

În prima parte a zilei, Sala „Vasile Pogor” din cadrul Primăriei devine scena unor discuții intense despre efectele sociale și psihologice ale plecărilor masive din ultimii ani. La masa dezbaterilor se află reprezentanți ai Ambasada României în Italia, ai Direcția de Asistență Socială Iași, ai Institutul de Psihiatrie Socola, dar și organizații precum Romanian Women's Lobby, Alternative Sociale și Caritas.

„Sindromul Italia. Sau despre vieți suspendate”, premieră națională

Însă momentul cu cel mai puternic impact emoțional vine seara, la Ateneul din Iași, unde va avea loc premiera națională a spectacolului „Sindromul Italia. Sau despre vieți suspendate”. Producția artistică promite să zguduie publicul prin povești inspirate din realitățile dure ale femeilor plecate la muncă în Italia, multe dintre ele obligate să își sacrifice viața personală și relațiile familiale pentru supraviețuire economică.

„Sindromul Italia” nu este doar un titlu de spectacol, ci expresia unei răni sociale adânci, cunoscută de ani de zile în comunitățile de emigranți români: depresie, izolare, anxietate și epuizare emoțională în rândul femeilor care au lucrat ani întregi ca îngrijitoare sau menajere în străinătate.

Organizatorii spun că scopul acestor evenimente este de a crește gradul de conștientizare asupra efectelor migrației și de a găsi soluții pentru prevenirea vulnerabilităților sociale generate de plecările masive peste hotare.

Într-un oraș care a simțit din plin exodul ultimelor decenii, Iașul devine astfel locul unei confruntări directe cu una dintre cele mai dureroase realități ale României moderne: prețul emoțional uriaș plătit de familiile despărțite de migrație. Carmen DEACONU