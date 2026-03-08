Dramă în noroi, la Mădârjac. Se cer intervenții urgente pe drumul județean 282E

O nouă tragedie petrecută în comuna Mădârjac readuce brutal în prim-plan o problemă care mocnește de ani de zile: starea dezastruoasă a unor drumuri județene care pot transforma fiecare minut într-o luptă contra cronometru pentru viață. Cazul recent în care o ambulanță s-a împotmolit pe un tronson de drum greu practicabil a șocat comunitatea și a aprins din nou disputa politică privind infrastructura rutieră din județul Iași.

Incidentul nu este unul izolat. În urmă cu doar două săptămâni, o situație aproape identică a avut loc pe același tronson al drumului județean DJ282E, unde o altă ambulanță a rămas blocată în noroi. Pentru oamenii din zonă, aceste episoade nu mai sunt simple accidente, ci semnale dramatice ale unei infrastructuri rutiere abandonate.

Șase kilometri de drum care pot decide viața sau moartea

În comuna Mădârjac există aproximativ șase kilometri de drum județean care nu au fost niciodată asfaltați. După fiecare ploaie, drumul se transformă într-o capcană de noroi, greu de parcurs chiar și pentru autospecialele de intervenție.

Pentru localnici, problema nu mai este doar una de confort, ci una de siguranță vitală. Accesul rapid al ambulanțelor, pompierilor sau al altor echipaje de intervenție ar trebui să fie o certitudine pentru orice comunitate, indiferent dacă se află în mediul urban sau rural. În realitate, însă, oamenii din această zonă trăiesc cu teama că un apel la 112 ar putea ajunge prea târziu.

Potrivit documentelor oficiale transmise de Consiliul Județean către administrația locală din Mădârjac, proiectul de modernizare al drumului DJ282E se află încă în faza de documentație, fără o sursă de finanțare clară pentru lucrările efective.

În tot acest timp, comunitățile din zonă continuă să circule pe un drum care devine aproape impracticabil după fiecare perioadă de precipitații. Pentru mulți locuitori, situația este greu de înțeles, mai ales în contextul în care dezvoltarea infrastructurii rutiere este una dintre promisiunile frecvente ale administrațiilor județene.

Primarul din Mădârjac: „Am semnalat problema de nenumărate ori”

La rândul său, primarul comunei, Dan Ghebuță, susține că administrația locală a transmis de-a lungul timpului numeroase solicitări către Consiliul Județean. „Am semnalat în repetate rânduri starea acestui drum. Din păcate, problemele au rămas nerezolvate, iar comunitatea noastră se confruntă în continuare cu dificultăți majore de acces, mai ales în perioadele cu precipitații. Este nevoie de intervenții concrete pentru ca astfel de situații dramatice să nu se mai repete”, a declarat edilul.

Liderul consilierilor județeni social-democrați, Cristian Stanciu, a anunțat că grupul PSD va solicita măsuri administrative imediate în cadrul Consiliului Județean Iași.

Printre propunerile anunțate se numără inventarierea urgentă a tuturor drumurilor județene de pământ care leagă localități din mediul rural, includerea modernizării tronsonului DJ282E Mădârjac – Bojila ca prioritate în bugetul județului Iași pentru 2026. Carmen DEACONU