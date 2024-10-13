Dramă la vânătoare. Fiul unui om de afaceri a împușcat mortal un paznic

Valentin Terciu, fiul omului de afaceri Vasile Terciu, a împușcat accidental un paznic de vânătoare în timpul unei partide de vulpi, în localitatea Hărpășești, județul Iași.

„La data de 11 octombrie a.c., ora 20:50, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a fost sesizat prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost împușcat cu o armă de vânătoare. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări a rezultat faptul că un bărbat, în vârstă de 45 ani, în timp ce se afla la o partidă de vânătoare legal autorizată pe raza comunei Popești, județul Iași, ar fi împușcat accidental un bărbat în vârstă de 53 ani, care participa la vânătoare, rezultând decesul acestuia”, transmite IPJ Iași.

Victima, Dumitru Lamban a decedat în ciuda eforturilor de resuscitare, întrucât avea două plăgi împușcate în zona toracelui una de 12 mm și o alta de 10 mm iar plămânii îi erau inundați cu sânge

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că cei doi dețineau legal arme și muniții de vânătoare, iar partida s-a desfășurat în baza unei autorizații colective, la specia vulpe. De asemenea, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Cine este Vasile Terciu

Vasile Terciu, tatăl bărbatului responsabil de moartea celuilalt participant la vânătoare, deține o firmă plină de datorii. Firma sa, TVI Construct, nu este capabilă să-și achite datoriile către parteneri,scrie Top Iași..

În 2022, a ipotecat terenurile care asigură accesul în imobilele din zona Sf. Lazăr, în contul unor împrumuturi bancare de 900.000 de euro. Nu a reușit să finalizeze proiectul, iar terenul aparține acum Primăriei Iași, fiind nevoit să achite datoriile și către Primărie, și creditorilor.