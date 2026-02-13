DREPT LA REPLICĂ în vederea unei corecte informări a opiniei publice Societatea PARKMED S.R.L., Societatea DACORUM GRUP S.R.L.

Societatea PARKMED S.R.L.

Societatea DACORUM GRUP S.R.L.

Mihai Pintilie

DREPT LA REPLICĂ

În vederea unei corecte informări a opiniei publice arătăm că în cuprinsul articolului intitulat Patronul Dacorum scapă de PUZ la un bloc în Copou deși are trei monumente la mai puțin de 100 m distanță. Alții n-au acest noroc, publicat în data de 03.02.2026 de redacția reporteris online, la adresa: https://reporteris.ro/exclusiv/anchete/patronul-dacorum-scapa-de-puz-la-un-bloc-in-copou-desi-are-trei-monumente-la-mai-putin-de-100-m-distanta-altii-n-au-acest-noroc/ , articol semnat de Iulian Mofteescu, sunt inserate informații prezentate într-o manieră nereală și care sunt de natură a aduce un prejudiciu de imagine atât societăților Parkmed S.R.L. și Dacorum Grup S.R.L., cât și persoanei fizice, d-nul Mihai Pintilie.

Dacă scopul articolului ar fi fost doar unul cu caracter pur informativ, destinat publicului cititor, nu era necesară inserarea unor chestiuni suplimentare și care nu au legătură cu societatea beneficiară Parkmed S.R.L.

Aducerea în discuție a unei societăți (Dacorum) care nu are legătură cu proiectul imobiliar doar prin faptul că cele două societăți au același administrator este nejustificată și de natură a leza imaginea atât a societății Dacorum Grup cât și a domnului Mihai Pintilie.

Cât privește informațiile vizând proiectul imobiliar al societății Parkmed S.R.L. aducem la cunoștință că în articol sunt prezentate chestiuni în contradicție cu realitatea, precum: Blocul are deja primele două nivele ridicate. Urmează și al treilea. Această afirmație este nereală, întrucât Societatea PARKMED S.R.L., beneficiară a autorizației de construcție pentru acest proiect, respectă regimul de înălțime al construcției S+P+2E și nu urmează construcția celui de-al treilea nivel.

Totodată, se menționează în articol faptul că: Prin lipsa PUZ-lui, a ocolit doi pași esențiali: descărcarea arheologică ce ar fi fost impusă ținând cont că terenul e în zonă centrală și acordul vecinilor. Care este miza: fără PUZ sunt ocolite etape importante, care ar face ca autorizarea să dureze 4-5 ani

Aducem la cunoștință faptul că lucrările de construcție realizate de societatea Parkmed S.R.L. au avut încheiat contract de cercetare-supraveghere arheologică, cu descărcare arheologică (așa după cum s-a solicitat prin avizul Direcției Județene pentru Cultură Iași), iar cu privire la acordul vecinilor, menționăm că ne-am conformat acestei obligații prin obținerea acordului vecinului așa cum ne-a fost solicitat de către Primărie, mai exact am obținut acordul vecinului, cu care suntem în relații de bună vecinătate și care este proprietarul unei construcții P+2, proprietate alăturată celei a societății subscrise Parkmed.

Cât privește lipsa PUZ-ului, menționăm că nu a fost necesar să se întocmească un PUZ, în condițiile în care, așa după cum a explicat dl. arhitect șef al Iașiului, proiectul imobiliar respectă prevederile PUG privind regimul de înălțime pentru zona LC din Unitatea Teritorială de Referință, respectiv locuințe individuale sau colective mici cu parter și 1-2 etaje. În mod eronat s-a realizat compararea proiectului imobiliar al societății Parkmed cu proiectul imobiliar al domnului Bolobiță care, spre deosebire de proiectul Parkmed, a avut ca obiect construcția unui bloc, depășindu-se regimul de înălțime care era prevăzut în PUG pentru zona respectivă, motiv pentru care a fost necesară elaborarea unui PUZ.

Raportat la cele menționate anterior, considerăm că aducerea la cunoștința publicului a unor informații distorsionate și nereale este un prejudiciu de imagine care poate avea repercusiuni pentru persoanele care formulează prezentul drept la replică.

Pe cale de consecință, solicităm public la redacția Reporteris:

1. Postarea prezentului drept la replică pe pagina ziarului online reporteris.ro;

2. Rectificarea articolului cu informațiile reale pe care le-am furnizat conform prezentului drept la replică.