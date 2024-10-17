La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
Droguri vândute în preajma unui spital din Bacău

Procurorii DIICOT Bacău, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău efectuează 10 percheziții domiciliare pe raza județului Bacău, în trei cauze penale având ca obiect săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile legi.

Din cercetările efectuate a rezultat că, pe parcursul anului anilor 2023 și 2024, 11 făptuitori cu vârste între 21 și 48 de ani, au procurat, manipulat, deținut și comercializat diferite cantități de substanțe psihoactive din clasa canabinoizilor sintetici, către consumatori din județul Bacău, inclusiv în zona unei unități spitalicești.


Audierile se vor desfășura fiind desfășurate la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău.

 

