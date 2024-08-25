Drogurile, otrava tăcută din școli

Prezența drogurilor în școli este o realitate dureroasă, dar nu o bătălie pierdută. Cu eforturi susținute din partea tuturor – autorități, profesori, părinți și elevi – acest fenomen poate fi combătut. Este nevoie de educație, supraveghere și, mai presus de toate, de comunicare. Fiecare mic pas făcut în această direcție poate salva vieți și poate reda tinerilor șansa la un viitor normal.

Drogurile pătrund în școli prin intermediul unor rețele bine organizate care profită de vulnerabilitățile adolescenților. Aceste rețele se infiltrează în cercurile sociale ale tinerilor, folosind deseori elevi mai mari sau chiar alți adolescenți, care, pentru câțiva bani sau pentru a câștiga popularitate, devin intermediari. Curiozitatea și presiunea de a fi acceptat într-un grup contribuie la acceptarea și ulterior la consumul de droguri. În multe cazuri, tinerii sunt atrași cu promisiuni false de „distracție inofensivă” sau de „eliberare de stres”, fără a înțelege cu adevărat riscurile la care se expun.

„Cristal”, „plăcerea mortală”

Efectele devastatoare ale consumului de droguri nu întârzie să apară. Performanțele școlare scad, comportamentul se schimbă, iar prietenii și familia observă transformări radicale. Tânărul care înainte era plin de viață și de speranțe devine apatic, agresiv sau retras. Sănătatea se degradează rapid, iar dependența se instalează pe nesimțite, captivând victima într-un cerc vicios greu de rupt. Dar, dincolo de toate acestea, cea mai gravă consecință este pierderea viitorului. Drogurile nu doar că distrug prezentul tinerilor, ci le frâng și șansele la o viață normală și fericită. Pe măsură ce dependența se adâncește, relațiile sociale, familia și educația sunt lăsate în urmă, iar visele și ambițiile sunt înlocuite de nevoia disperată de a consuma. În școlile din Iași au fost găsite droguri sintetice din categoria „ Cristal”. Denumit și „Plăcerea Mortală”, este un drog sintetic similar amfetaminei. Are un efect intens, care poate dura până la 16 ore și care provoacă dependență puternică: consumatorii resimt astfel nevoia de a-și administra o nouă doză la foarte puțin după ce efectele dozei dinainte au trecut. În primăvară, Brigada de Combatere a Criminalității Organizată și procurori DIICOT au făcut peste 20 de percheziții la Iași și Cluj Napoca la membrii unei rețele de droguri sintetice care vindeau . Ei vindeau in special drogul denumit „ Cristal” printre elevii mai multor școli din Iași.

Combaterea fenomenului drogurilor în școli nu este o sarcină ușoară, dar este una absolut necesară. În primul rând, este foarte important ca autoritățile să intensifice măsurile de securitate și supraveghere în unitățile școlare. Implementarea unor programe educaționale care să informeze elevii despre pericolele reale ale consumului de droguri este esențială. Aceste programe trebuie să fie interactive și adaptate vârstei, pentru a capta atenția și a răspunde la curiozitățile tinerilor.

În paralel, colaborarea între școală, familie și autorități este vitală. Părinții trebuie să fie implicați activ în educația copiilor lor, să comunice deschis cu aceștia și să fie atenți la schimbările de comportament. Dialogul este cheia – doar astfel părinții pot deveni conștienți de riscuri și pot interveni la timp. Totodată, sprijinul psihologic pentru elevii aflați în situații de risc poate preveni căderea acestora în capcana drogurilor.

Elevii înșiși joacă un rol important în combaterea acestui flagel. Trebuie să înțeleagă că refuzul de a consuma droguri nu este un semn de slăbiciune, ci de putere și responsabilitate. Este important să fie conștienți de influența pe care o au unii asupra altora și să își sprijine colegii care ar putea fi tentați să încerce droguri. Prin promovarea unui stil de viață sănătos și a valorilor pozitive, ei pot contribui la crearea unui mediu școlar sigur și curat.

Părinții trebuie să fie primii care observă semnele unei potențiale probleme. Schimbările de comportament, scăderea performanțelor școlare, pierderea interesului pentru activitățile de care copilul era pasionat, toate acestea sunt indicii care nu trebuie ignorate. Comunicarea deschisă și sinceră cu copiii, fără a-i judeca sau critica, este esențială. În același timp, părinții trebuie să fie pregătiți să solicite ajutor profesional atunci când este necesar – fie că este vorba de consiliere psihologică, fie de implicarea autorităților.

Maura ANGHEL

Prevenirea consumului de droguri în școli este prevăzută și în Planul național comun de acțiune pentru siguranța școlară, inițiat de Ministerul Afacerilor Interne, semnat de 8 ministere. Potrivit acestui document, instituțiile de învățământ trebuie să „elaboreze și să deruleze proiecte/campanii de prevenire a consumului de droguri în mediul școlar preuniversitar și de informare-educare pentru promovarea unui stil de viață sănătos (fără consum de droguri, alcool și tutun)”. Mai mult, este nevoie de „introducerea, în cadrul orelor de curs obligatorii, a unor lecții de educație pentru sănătate, referitoare la un stil de viață sănătos (fără consum de droguri, alcool și tutun)”.