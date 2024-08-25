La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
Drogurile, otrava tăcută din școli

Drogurile, otrava tăcută din școli

Drogurile, otrava tăcută din școli

În liniștea aparentă a pauzelor dintre ore, în curtea școlii, discuțiile între elevi nu mai sunt doar despre teme, prietenii sau planuri de weekend. În locuri ascunse, ferite de privirile profesorilor, încep să se strecoare între elevi pachețele mici, pline cu un praf misterios, sau pastile colorate, purtând promisiunea unei distracții temporare și iluzia unei evadări din realitatea cotidiană. Drogurile, cândva un subiect tabu, devin o realitate periculoasă și tot mai prezentă în școli.

Un reportaj complet în ediția de mâine a Ziarului Evenimentul

