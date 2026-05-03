Dronă prăbușită la Suceava

* zona a fost imediat izolată, iar perimetrul securizat ca într-o operațiune cu potențial risc, în condițiile în care apropierea de granița cu Ucraina amplifică orice incident de acest tip * în scurt timp, autoritățile au solicitat sprijin suplimentar, iar zona a intrat sub supraveghere strictă

Un episod tensionat a avut loc duminică, 3 mai, în zona de nord-est a României, la doar aproximativ 20 de kilometri de frontiera cu Ucraina, unde o dronă de mici dimensiuni a fost descoperită prăbușită pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuți, județul Suceava. Descoperirea, făcută întâmplător de o localnică, a declanșat o mobilizare rapidă a autorităților și a ridicat imediat semne de întrebare cu privire la proveniența și scopul aparatului de zbor.

Totul s-a petrecut în jurul orei 12:15, când femeia a observat obiectul neobișnuit pe câmpul arat și a alertat Secția de Poliție Rurală Bălcăuți din cadrul Poliției Orașului Siret. În câteva minute, echipajele de ordine au ajuns la fața locului, confirmând informația: un aparat de zbor fără pilot, de mici dimensiuni, fusese efectiv prăbușit în zonă, fără urme clare de identificare, fără inscripții vizibile și fără elemente care să indice în mod direct apartenența sa.

Zona a fost imediat izolată, iar perimetrul securizat ca într-o operațiune cu potențial risc, în condițiile în care apropierea de granița cu Ucraina amplifică orice incident de acest tip. În scurt timp, autoritățile au solicitat sprijin suplimentar, iar zona a intrat sub supraveghere strictă.

Surse din anchetă confirmă că structurile specializate ale statului au fost alertate fără întârziere, iar cazul a fost preluat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Deși primele evaluări nu indică deocamdată natura exactă a aparatului sau rolul său, anchetatorii analizează mai multe ipoteze, de la o dronă de supraveghere pierdută în urma unui incident tehnic, până la scenarii mai sensibile, având în vedere contextul regional tensionat.

Faptul că obiectul a fost găsit la doar 20 de kilometri de frontiera cu Ucraina adaugă o dimensiune suplimentară de interes și îngrijorare. În ultimele luni, zona de est a Europei a devenit un spațiu în care incidentele aeriene neidentificate, inclusiv apariții de drone, au generat numeroase discuții la nivel de securitate regională.

Deocamdată, autoritățile române tratează cazul cu maximă prudență. Aparatul a fost ridicat pentru expertiză tehnică, iar specialiștii urmează să stabilească originea, traseul de zbor și eventualele echipamente de supraveghere sau înregistrare pe care le-ar putea conține.

În lipsa unor concluzii oficiale, zona Șerbăuțiului rămâne sub supraveghere, iar ancheta continuă într-un regim accelerat. Ecaterina VICOL