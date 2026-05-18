Drumul alternativ Moara de Vânt – Rediu Aldei – Aeroport, gata de licitație

La începutul săptămânii viitoare, administrația județeană va finaliza introducerea în sistemul SICAP a documentației pentru lansarea licitației de proiectare și execuție a drumului alternativ Moara de Vânt – Rediu Aldei – Aeroportul Internațional Iași, o investiție strategică evaluată la aproximativ 80 de milioane de lei.

Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai importante mutări de infrastructură rutieră din ultimii ani, într-un moment în care presiunea traficului spre Aeroportul Internațional Iași a ajuns la cote critice. După ani întregi în care Șoseaua Ciric a funcționat ca singura poartă de acces către aeroport, generând blocaje, ambuteiaje și nervi întinși la maximum în orele de vârf, Consiliul Județean Iași anunță intrarea în linie dreaptă a proiectului care promite să schimbe radical modul în care se circulă spre terminalul aerian.

Infrastructura rutieră actuală nu mai face față ritmului de dezvoltare al Iașului

Noua șosea, cu o lungime de aproximativ 3 kilometri, va deveni practic a doua conexiune majoră dintre municipiul Iași și aeroport, preluând o parte importantă din fluxul rutier care astăzi se concentrează aproape exclusiv pe Șoseaua Ciric.

În spatele acestui proiect se află însă o realitate pe care administrația județeană o recunoaște tot mai deschis: infrastructura rutieră actuală nu mai face față ritmului de dezvoltare al Iașului și al aeroportului, unul dintre cele mai dinamice din România în ultimii ani.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, vorbește despre necesitatea implementării rapide a investiției, dar avertizează în același timp asupra celui mai mare pericol care planează asupra proiectelor publice din România: avalanșa contestațiilor care poate întârzia ani întregi atribuirea contractelor și debutul efectiv al lucrărilor.

Dincolo de proceduri și declarații, miza reală este uriașă pentru întregul Iași metropolitan. Drumul alternativ Moara de Vânt – Aroneanu – Rediu Aldei – Aeroport este o investiție strategică gândită să descongestioneze una dintre cele mai vulnerabile zone de trafic ale municipiului și să ofere aeroportului o infrastructură compatibilă cu ritmul său accelerat de dezvoltare.

Noua șosea este privită de mulți specialiști ca o piesă critică în reorganizarea traficului din nord-estul municipiului. Dacă proiectul va fi implementat rapid și fără întârzieri majore, el ar putea schimba semnificativ mobilitatea spre aeroport și ar reduce presiunea uriașă care apasă astăzi asupra Șoselei Ciric. Daniel BACIU