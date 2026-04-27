Drumurile județene, într-un ritm continuu de reparații costisitoare

În județul Iași, infrastructura rutieră pare prinsă într-un mecanism aproape obsesiv de investiții, iar noua propunere de modificare a Programului de lucrări pentru anul 2026 confirmă, încă o dată, dimensiunea uriașă a acestui fenomen. Este vorba de peste 2,7 milioane de lei injectați suplimentar într-un sistem deja alimentat constant din bugetul județean.

Documentul oficial al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași nu vorbește despre o simplă ajustare tehnică, ci despre o explozie de costuri pe toate fronturile infrastructurii rutiere: vară, iarnă, semnalizare, asfalt, întreținere și reparații curente. Totul într-un flux continuu în care drumurile nu ies niciodată din „stare de intervenție”.

Cea mai spectaculoasă și în același timp cea mai amplă componentă a modificării bugetare este cea dedicată întreținerii curente pe timp de vară, adică faimoasele lucrări de „plombări și burdușiri”. Suma este uriașă - 1.857.100 lei suplimentari doar pentru „plasturizarea” carosabilului județean. Și vorbim despre zeci de tronsoane importante: DJ 248 Iași - Rebricea, DJ 208 Iași - Pașcani - Suceava, DJ 247A Bârnova, DJ 281 Podu Iloaiei - Belcești, DJ 248B Vânători - Voinești și multe alte sectoare unde asfaltul pare să intre într-o degradare aproape sezonieră.

Dacă vara aduce asfalt, iarna aduce încă un val de cheltuieli. Pentru activitatea de deszăpezire, județul mai scoate din buget 562.610 lei suplimentari. Acești bani acoperă doar câteva săptămâni de intervenții, într-un contract deja existent cu firme specializate.

Într-un alt capitol spectaculos al modificării, infrastructura rutieră primește încă 335.000 lei pentru semnalizare și marcaje rutiere. Este partea „vizibilă” a drumurilor – cea pe care șoferii o observă zilnic. Dar și aceasta, în mod surprinzător, necesită reîmprospătare constantă, ca și cum fiecare sezon ar șterge urmele precedentului.

Totalul suplimentărilor ajunge la peste 2,7 milioane de lei, toate justificate prin normative tehnice, reglementări europene și legislație națională extrem de detaliată. Pe hârtie, totul este impecabil. În realitate, însă, apare imaginea unui sistem în care drumurile sunt permanent în reparație, permanent în degradare și permanent în finanțare. Asta, în ciuda eforturilor disperate ale Consiliului Județean de a moderniza din temelii cât mai mulți kilometri de durm județean. Carmen DEACONU