DSP Iași reia vaccinarea anti-rujeolică

* România se confruntă cu una dintre cele mai clare avertizări de sănătate publică din ultimii ani: 35.736 de cazuri confirmate de rujeolă și 30 de decese * DSP Iași a anunțat, începând de șuni, 27 aprilie, acțiuni de recuperare a copiilor restanțieri la vaccinarea ROR în cartiere, la Pașcani și în localități arondate, inclusiv prin caravana Crucii Roșii

În ultimii ani, mișcările antivacciniste au dovedit că bolile copilăriei nu mai rămân simple capitole din manualele de pediatrie. Rujeola a arătat deja cât de repede se poate transforma o restanță vaccinală într-o problemă de sănătate publică. Institutul Național de Sănătate Publică a raportat, pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, 35.736 de cazuri de rujeolă în România și 30 de decese. INSP avertizează că rujeola este extrem de contagioasă, iar o persoană bolnavă poate infecta alte 12–18 persoane nevaccinate.

În acest context, Iașul intră pe harta recuperării vaccinale. Pentru perioada 27–30 aprilie, DSP Iași a anunțat activități de recuperare a copiilor restanțieri la vaccinarea ROR, cu prioritate pentru cei cu vârsta de până la 14 ani. Zonele vizate sunt cartierele Alexandru cel Bun și Dacia din municipiul Iași, zona Pașcani Deal, dar și localitățile Gâștești, Boșteni și Sodomeni. În municipiul Iași, vaccinarea este programată în caravana Crucii Roșii, amplasată în curtea Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță”, iar în Pașcani se face la cabinete ale medicilor de familie și, pe 30 aprilie, în caravana Crucii Roșii.

Detaliul important nu este doar că se vaccinează. Important este că vaccinarea trebuie dusă în teren. Asta arată că simpla așteptare ca părintele să ajungă la cabinet nu mai este suficientă. DSP Iași vorbește despre acțiuni de informare, promovare și mobilizare, cu echipe formate din personal al Serviciului Supraveghere și Control Boli Transmisibile, Compartimentul Promovarea Sănătății, mediatori sanitari, CRSP Iași și Crucea Roșie.

Rujeola este boala care a readus discuția în prim-plan, dar nu este singura amenințare. Gripa poate produce forme severe la copiii mici, la cei cu boli cronice și în familiile în care virusul ajunge la bunici sau persoane vulnerabile. Tusea convulsivă este periculoasă mai ales pentru sugari, care pot face forme grave înainte ca protecția vaccinală să fie completă. În astfel de cazuri, întârzierea vaccinării nu rămâne o alegere izolată, ci poate afecta grădinița, clasa, familia extinsă și comunitatea.

Datele INSP arată că acoperirea vaccinală ROR este în scădere de mai mulți ani. În 2024, acoperirea pentru prima doză ROR era de 80,8%, sub pragul considerat necesar pentru protecția comunitară, iar pentru schema cu două doze nivelul rămânea insuficient.

Pentru Iași, miza reală este recâștigarea încrederii. Părinții care ezită nu pot fi convinși prin etichete, ironii sau presiune administrativă. Ei au nevoie de explicații clare, repetate, asumate de medici și adaptate comunității în care trăiesc. În același timp, autoritățile trebuie să ajungă acolo unde distanța până la cabinet, lipsa medicului sau sărăcia transformă prevenția într-un lux.

Clara DIMA