DSP-urile, în ochiul unei furtuni administrative fără precedent

Un document aparent tehnic, dar cu potențial exploziv, zguduie din temelii sistemul de sănătate publică din România. În spatele formulărilor birocratice se conturează o realitate care ridică semne serioase de întrebare: Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) ar putea intra într-un amplu proces de reorganizare, iar efectele ar putea fi resimțite în fiecare județ.

Deși oficial, Ministerul Sănătății din România nu a aprobat încă modificări ale cadrului de funcționare, presiunea pentru schimbare crește de la o zi la alta. Sistemul pare prins între reguli vechi, lacune legislative și nevoia urgentă de control și transparență.

În centrul acestui scandal mocnit se află autorizațiile sanitare, documente esențiale pentru funcționarea unor activități cu impact direct asupra sănătății populației. În prezent, procedurile sunt considerate insuficient de clare, iar interpretările diferite de la nivel local au deschis calea unor situații controversate.

Se vorbește tot mai des despre avize emise neconform sau chiar ilegal, iar acest lucru a aprins un adevărat semnal de alarmă la nivel central. Fără reguli unitare și fără un control strict, sistemul riscă să devină vulnerabil în fața abuzurilor.

Legea se rescrie în culise

În laboratoarele administrative ale Ministerul Sănătății din România se lucrează deja la un nou proiect legislativ care ar putea schimba radical modul în care sunt acordate autorizațiile sanitare. Actul normativ, aflat în fază de elaborare, promite să aducă reguli mai stricte, proceduri mai clare și un control mult mai riguros.

Dar până la adoptarea acestor modificări, incertitudinea domină. Nimeni nu știe exact când vor intra în vigoare noile reguli și cât de drastic vor fi aplicate.

Una dintre direcțiile discutate este înăsprirea sancțiunilor. Amenzi mai mari, controale mai frecvente și verificări mult mai riguroase – acestea sunt armele pe care autoritățile vor să le folosească pentru a readuce disciplina în sistem.

Pentru operatorii economici, perspectiva este una tensionată: orice abatere ar putea costa scump, iar verificările ar putea deveni o rutină constantă.

„E-avize” – Soluția care ar putea schimba totul

Într-un sistem dominat de hârtii și interpretări, apare o idee care promite să revoluționeze totul: digitalizarea completă a procesului de avizare. Platforma „e-avize” ar putea permite verificări automate, eliminând riscul de erori și reducând drastic posibilitatea unor decizii discutabile.

Dacă acest sistem va fi implementat, România ar putea face un salt uriaș spre transparență și eficiență. Dar până atunci, proiectul rămâne la stadiul de intenție.

În timp ce oficialii evită declarațiile tranșante, realitatea este clară: DSP-urile sunt pe cale să intre într-o perioadă de schimbări majore. De la reorganizare internă până la modificări legislative profunde, totul indică o reformă care ar putea redesena complet modul în care funcționează sănătatea publică. Nicoleta ZANCU