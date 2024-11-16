Dublă lansare de carte la Palatul Culturii



Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi organizează vineri, 22 noiembrie 2024, de la ora 17.00, la Palatul Culturii, în sala „Henri Coandă”, evenimentul de dublă lansare a cărților de poezie „Kerouac blues”, semnată de Gabriel Chiriac, și „Mici insule fără verdeață”, semnată de Vlad Alui Gheorghe.

Gabriel Chiriac este expert restaurator lemn la Centrul de Cercetare și Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași. Absolvent al Facultății de teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, secția Artă sacră, cu specializarea carte-document și master în același domeniu, a debutat ca scriitor la Editura Junimea cu romanul „Iarnă cu fulgi însângerați” (2009). Au urmat: „Leul înaripat” (Ed. Junimea, 2011) și „Ceață roșie în Crimeea” (Ed. Junimea, 2014). Din anul 2018 este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Vlad Alui Gheorghe este scriitor și muzician. A publicat sub pseudonimul Vlad A. Gheorghiu volumele de poezie „Fratele mut. la nord apa e curată” (2013), volum ce i-a adus premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iași, și premiul pentru debut „Iustin Panța” al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Sibiu, și volumul „Disco 2000”. A tradus în limba română volumul de poezie „Liniștea și taina lăuntrică” de Jonathan Jackson, actor și muzician american. Co-autor al volumului de dialoguri „Mușcătura de măr” (2023), și autor al volumului „Aurel Dumitrașcu. Studiu Monografic” (2022), în urma finalizării studiilor doctorale ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Din 2017 cântă în formația de rock alternativ Adam’s Nest, iar din 2020 activează la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, ca educator muzeal în cadrul Atelierelor DICE.

„Este un lucru cu adevărat remarcabil să avem printre noi colegi care reușesc să treacă barierele timpului lucrativ și să exceleze în domenii artistice complementare activității muzeale”, apreciază domnul Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Volumele vor fi prezentate de scriitorii Liviu Antonesei și Șerban Axinte.

