Dublu Cetățean de onoare al Iașului, la doar 20 de ani!

* Patricia Cireș, multipla campioană europeană și mondială la canotaj, a devenit Cetățean de onoare al municipiului Iași, după ce, cu câteva săptămâni în urmă, președintele Consiliului Județean îi înmâna titlul de Cetățean de onoare al județului

În urma votului exprimat în ședința de Consiliu Local de luni, 30 septembrie 2024, Patricia Cireș a devenit Cetățean de onoare al municipiului Iași, primind acest titlu, vineri, din partea primarului Mihai Chirica.

„Patricia Cireș este singura ieșeancă prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris, având un palmares impresionant: Campioană mondială de canotaj în anul 2024 cu echipajul de 4 vâsle, multiplă Campioană Europeană de Tineret și Juniori, multiplă Campioană de seniori Under 21, 23 și de juniori, componentă a lotului de canotaj fete. Veritabil diamant al canotajului, Patricia Cireș s-a calificat la Jocurile Olimpice după o cursă electrizantă la Belgrad, unde s-au desfășurat Campionatele Mondiale de Seniori. Această performanță, pentru marea majoritate a sportivilor unică în viață, a venit imediat după ce Patricia Cireș și-a adjudecat titlul de campioană mondială de tineret”, a transmis municipalitatea.

La Jocurile Olimpice, Patricia Cireș, alături de Emanuela Ioana Ciotău, Mădălina Moroșan și Alexandru Ungureanu s-a clasat pe locul 7 în clasamentul general al probei de vâsle feminin. Însă, performanțele au început să apară după Paris 2024 – echipajul de 4 vâsle, condus de Patricia Cireș, a trecut primul linia de sosire la Campionatul Mondial de Canotaj Under 23, care a avut loc la St. Catharines, în Canada, tricolorele înregistrând cu acest prilej un nou record mondial al probe! „Este o onoare pentru mine să reprezint Iașul la fiecare competiție. Visul meu este să obțin cât mai multe medalii și să îmi clădesc un viitor cât mai strălucit”, susține Patricia-Andreea Cireș.

Recent, Patricia Cireș a devenit cetățean de onoare și al județului Iași, alături de Amalia Bereș și Mădălina Bereș, canotoare născute în județul Iași și care sunt legitimate la CS Dinamo București. Daniel BACIU



