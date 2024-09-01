După un omor şi alte două tentative, ciobanul asasin vrea în libertate

Însumate, cele trei condamnări pentru omor şi tentativă de omor totalizează 42 de ani şi şase luni. Dar, în primele două cazuri, a beneficiat de liberare condiţionată, iar acum, fiind prematur să ceară aşa ceva, Constantin Butnaru (64 de ani) a atacat frontal sentinţa Tribunalului Iaşi, susţinând că e nevinovat şi n-are de ce să-şi petreacă următorii 15 ani în temniţă.

Absolvent a doar opt clase şi al unui curs de calificare în meseria de mecanic agricol, Constantin Butnaru ar fi putut duce o viaţă tihnită, cu un standard de trai mult peste medie. Asta, deoarece a moştenit un teren de trei hectare la marginea satului Săveni, comuna Gropniţa, loc în care-şi ridicase o stână unde creştea aproximativ 200 oi.

A ales mănoasa meserie de cioban încă de la începutul anilor ’80, când s-a şi căsătorit cu Elena, o femeie de aceeaşi vârstă cu el. Din 1983 şi până în 1991, mariajul dintre cei doi a fost unul liniştit, chiar invidiat de mulţi săteni. El câştiga suficient, celor patru copii rezultaţi în urma relaţiei nelipsindu-le nimic.

Din păcate, Butnaru a început să bea tot mai des şi tot mai mult. În acele momente, se transforma cu totul, omul blajin de altădată devenea de o violenţă ieşită din comun. Îi sărea ţandăra din nimic, se apuca să spargă lucrurile de prin casă, îşi bătea copii şi nevasta, ieşea apoi în sat şi lua la scărmănat pe oricine-i apărea în cale. Era tânăr şi puternic.

Nevastă-sa l-a suportat cu stoicism vreme de opt ani, tot sperând ca el să renunţe la alcool şi să-şi vadă doar de gospodărie. Speranţe deşarte. Pentru că, la un moment dat, evident unul de beţie maximă, ciobanului i s-a năzărit că Elena ar întreţine relaţii extraconjugale. I-a dat, mai întâi, cu o tigaie în cap şi a început s-o ia la pumni. Pentru moment, femeia a izbutit să iasă din casă şi a încercat să scape cu fuga. El a înşfăcat o bărdiţă, s-a dus după ea şi a ajuns-o repede din urmă şi s-a apucat s-o lovească orbeşte cu unealta, în văzul mai multor săteni. Aceştia au intervenit şi l-au dezarmat, împiedicând crima iminentă. Au şi depus mărturii la procesul ce a urmat, Butnaru fiind condamnat la şapte ani şi şase luni. Din care n-a executat nici măcar cinci.

Cumnatul, ucis pentru că era „om rău”

Imediat după această primă întemniţare, Elena a dat divorţ şi a plecat din sat. A luat şi copiii cu ea. Aşa că, atunci când s-a întors din puşcărie, Ciobanul şi-a găsit casa goală. Şi-a reluat rapid vechile metehne, singurul prieten de pahar fiind fratele Elenei. Cei doi se îmbătau frecvent şi, ca de obicei, începeau certurile. Se împăcau, adormeau, a doua zi erau iarăşi prieteni, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De fapt, niciunul nu mai ţinea minte de la ce pornea sfada.

Tradiţia bahică s-a rupt în vara lui 1997, tot la un pahar. Fără vreun avertisment, fără introductivul schimb de înjurătri, Butnaru s-a ridicat de la masă, a scos din buznar briceagul de care nu se despărţea niciodată şi l-a înfipt în pieptul cumnatului. N-a trebuit a doua lovitură, cumnatul trecuse deja în nefiinţă. Pentru fapta sa, ciobanul a primit 20 de ani de puşcărie, dar şi de această dată a fost pus în libertate înainte de termen. Mai precis, în 2013.

Imediat ce s-a văzut acasă, Constantin şi-a căutat fosta soţie, s-a tot rugat de ea să revină la domiciliul conjugal şi, până la urmă a convins-o. Copiii erau deja majori, fiecare pornise pe drumul lui în viaţă, nimeni nu mai stătea la fusta mamei. Decât singură, mai bine să încerce refacerea căsniciei, a gândit Elena, care nu mai era suficient de tânără pentru a începe altă relaţie. S-a întors acasă şi, vreme de nouă ani, nu s-a întâmplat nimic demn de consemnat. Constantin îşi vedea de stâna lui, bai bea câte un pahar, aşa, ca tot omul, dar avea grijă să evite scandalurile. Însă, avea mereu cuţitul la el. Pentru orice eventualitate.

Mirosul de oaie, pretext de crimă

Şi a venit nedorita întâmplare din 19 noiembrie 2022, una care avea să schimbe trei destine. Astfel, pe la orele prânzului, ciobanul s-a urcat în căruţa sa trasă de un singur cal, dar cu jante de maşină şi a plecat spre sat, unde s-a întâlnit cu un amic de-al său. L-a rugat pe acesta din urmă să meargă la stână şi să-l ajute la repararea unui gard. Săteanul a fost de acord, şi-a luat sculele necesare şi s-a urcat în căruţă.

Pe drum, lui Constantin i-a venit total neinspirata idee de a opri la birt, să bea câteva beri înainte de a trece la treabă. A priponit calul, a intrat în local, a luat băutura şi s-a întos la căruţă. Chiar în acel moment, şi-a parcat atelajul Ionel M. (47 de an), un muncitor în construcţii, originar din Bacău, tată a şapte copii, recent stabilit în comună. A văzut că roata din stânga spate a căruţei lui Butnaru e un pic dezumflată şi l-a avertizat pe acesta. Greşeală totală. Ciobanul s-a crezut luat la mişto şi s-a dus vijelios spre Ionel, având evidente porniri războinice. Fără să realizeze, lucrătorul în construcţii a turnat gaz peste foc, spunându-i ciobanului să păstreze distanţa. Pentru că pute a oaie. Jignire maximă. Butnaru a scos cuţitul, ţintind gâtul „obraznicului”. Ionel s-a ferit, evitând o primă lovitură, dar n-a făcut faţă experimentatului agresor. Care i-a pus piedică, apoi l-a înjunghiat în spate. N-a nimerit inima, dar a fost suficient pentru a-l lăsa pe Ionel infirm pe viaţă.

Ciobanul ar fi continuat să lovească orbeşte şi să comită al doilea omor, dacă n-ar fi intervenit alt căruţaş, care s-a folosit de bici pentru a opri măcelul. Apoi, a sunat la 112, Ionel a fost dus la spital şi operat de urgenţă. A scăpat de moarte, dar nu mai poate munci deloc.

Butnaru a fost încătuşat şi judecat apoi pentru tentativă de omor. Magistraţii au ţinut cont de trecutul său infracţional şi l-au condamnat la 15 ani de temniţă. Sentinţă pronunţată de Tribunalul Iaşi în data de 16 aprilie a.c.

Deţinutul nu s-a împăcat deloc cu ideea că va ieşi din Penitenciar la aproape 80 de ani şi a contestat decizia Tribunalul. În susţinerea demersului său, Butnaru a afirmat că Ionel l-ar fi lovit primul, el doar s-ar fi apărat. N-a ţinut, camerele de supraveghere au surprins perfect acele clipe, nici urmă de vreo violenţă din partea lui Ionel. Drept urmare, Curtea de Apel a menţinut hotărârea primei instanţe: „susţinerile inculpatului, potrivit cărora el ar fi fost lovit prima dată nu sunt dovedite de niciun mijloc de probă, ci dimpotrivă, sunt contrazise de imaginile video ce au surprins momentul declanşării atacului de către inculpat, astfel că va înlătura această apărare a inculpatului apelant ca fiind neverosimilă”.

Apelul a fost respins ca nefondat, sentinţa e definitivă, Butnaru nu mai are cale de atac. Claudiu CONSTANTIN