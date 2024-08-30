Duşmanii au lăsat jos armele, dar au fost bătuți cu furca, apoi acuzați de „lovire”

După ce şi-a băgat duşmanii în spital, dând în ei, de mai multe ori, cu furca, Doru R. din Pârcovaci a făcut plângere penală împotriva acestora, acuzându-i de „lovire sau alte violenţe” şi „ameninţare”. Asta, după ce i s-a deschis dosar pentru „tentativă de omor”. Înregistrarea video propusă ca probă de către petent e incompletă cuprinde doar secundele de sfadă dintre părţi.

Controversatul episod s-a derulat în seara de 21 septembrie 2023, chiar în faţa casei lui Doru. Constantin H. şi Ion A., doi vechi duşmani ai lui, mergeau agale pe drumul sătesc, având în mâini un cuţit şi o furcă. Doru stătea la gard, i-a văzut şi a început cearta, o mică provocare pe care şi-ar fi dorit-o ca la carte. Nici el nu era neînarmat, avea o altă frcă la îndemână, în casă mai erau părinţii şi sora sa, care i-ar fi sărit în ajutor, în caz de ceva.

Trecătorii au intuit că li se întinde o capcană, au răspuns şi ei cu înjurăturile de rigoare, dar au abandonat armele şi abia după aia s-au îndreptat spre Doru. Sora acestuia filmase cu telefonul doar partea introductivă, cea cu schimbul de înjurături şi ameninţări. Până la momentul în care Constantin şi Ion au lăsat jos furca, respectiv cuţitul. Pe acest fapt avea să se bazeze Doru în plângerea depusă, la începutul acestei luni, la Judecătoria Hârlău.

Doru a speculat imediat momentul, a luat furca de după gard, a ieşit în drum şi a început să bată în adversari ca la fasole. Îi omora, dacă o vecină, martor ocular la conflict, n-ar fi sunat la 112. Poliţiştii au ajuns în timp util pentru a împiedica o crimă, l-au dezarmat pe agresor, au chemat o ambulanţă şi au pornit cercetările.

Cum, la violenta scenă mai asistaseră doi vecini, Elena şi Petru A., ancheta şi rechizitoriul au fost finalizate în timp record. Doar zece zile. Având în vedere că în certificatele medico-legale ale victimelor se menţionează că acestea au avut nevoie de 40-45 îngrijiri medicale şi că viaţa le-a fost pusă în pericol. Ca atare, Doru a fost inculpat pentru „tentativă de omor” şi plasat în arest la domiciliu.

Doru nu se comportase deloc ca un om speriat

Spectrul unor ani petrecuţi în puşcărie l-a cam înspăimântat, el căutând, disperat o soluţie. A făcut o şedinţă de familie împreună cu părinţii şi sora sa, au convenit să meargă pe aceeaşi versiune a derulării faptelor şi i-a acuzat pe cei doi consătenti, cerând inculparea lor pentru „lovire sau alte violenţe” şi „ameninţare”. Plângerea a depus-o la Tribunalul Iaşi, procurorul de caz a analizat-o cu atenţie, a verificat probele încă o dată, i-a reaudiat pe martori şi a dispus clasarea cauzei. Doru n-a renunţat, contestând soluţia procurorului. Magistraţii de la Tribunalul Iaşi au declinat speţa către Judecătoria Hârlău, dar nici aici n-a avut câştig de cauză. „Pentru a fi săvârşită această infracţiune este necesar ca acţiunea de ameninţare să insufle victimei temerea că persoana sa va fi expusă unui pericol efectiv, ameninţarea trebuind să fie serioasă, susceptibilă să alarmeze victima, adică să-i provoace o restrângerea a libertăţii psihice, valoare ocrotită prin instiuirea normei penale”, a specificat judecătorul de cameră preliminară în încheierea finală pronunţată zilele trecute. Doru nu se comportase deloc ca un om speriat.

Cât priveşte infracţiunea de „lovire sau alte violenţe”, nici asta n-a stat în picioare. Ceilalţi trei martori, consideraţi a fi echidistanţi (nu subiectivi, ca părinţii şi sora lui Doru) au declarat acelaşi lucu. Constantin şi Ion lăsaseră jos armele, atunci când s-au îndreptat spre gardul lui Doru. Doar acesta mai ţinea furca în mâini. Şi s-a folosit din plin de ea.

Aşa că solicitarea agresorului care a încercat să joace rolul victimei a fost respinsă pentru a doua oară. Acum, definitiv. Judecat va fi doar Doru. Cladiu CONSTANTIN