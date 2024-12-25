E știrea momentului! Valeriu Iftime s-a retras. Anunțul făcut de politicianul care o patronează pe FC Botoșani

Valeriu Iftime, președintele PNL Botoșani și al Consiliului Județean Botoșani, a anunțat decizia de a se retrage din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal la nivel național.

Potrivit acestuia, gestul reprezintă o mișcare strategică menită să sprijine reconstrucția relației dintre PNL și mediul antreprenorial, un segment considerat crucial pentru viitorul electoral al partidului.

Iftime a explicat că partidul are nevoie de o consolidare a legăturilor cu mediul de afaceri, recunoscând că acest domeniu a fost neglijat în trecut, ceea ce a dus la pierderea sprijinului din partea electoratului tradițional de dreapta.

"În urma unei discuții cu președintele Bolojan, mi s-a cerut sprijinul pentru a construi în PNL segmentul de dialog cu mediul de afaceri. Din păcate, partidul la acest capitol a devenit teribil de deficitar și asta s-a văzut la vot. Am pierdut sprijinul exact a electoratului de dreapta, iar asta s-a întâmplat tocmai din cauza faptului că nu a existat un om de afaceri de anvergura mea în partid, care să unească mediul antreprenorial în jurul PNL.

Domnul Bolojan are nevoie de mine pentru a construi acest lucru în PNL și, în perioada următoare, voi prelua cu totul acest segment în partid. Alături de domnia sa și de toți cei de la vârf, vom reuși să creăm un nucleu dur pentru a recâștiga electoratul liberal. Nu este o demisie sub înțelesul clasic, este o reașezare pe o viitoare altă funcție, mult mai importantă și mai reprezentativă pentru mine și pentru noi, ca greutate a filialei", a spus Valeriu Iftime, potrivit Banul Botoșănean.

În fotbal nu-i merge la fel de bine lui Valeriu Iftime

FC Botoșani, echipa pe care o patronează, ocupă penultimul loc în Superligă după 21 de etape, cu 18 puncte, la patru puncte distanță de următoarele două clasate, Farul Constanța și Unirea Slobozia.

În primul meci din 2025, Botoșaniul va juca pe teren propriu în compania celor de la CFR Cluj.