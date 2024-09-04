Echipamente noi pentru toate școlile din oraș

După ce a achiziționat mobilier pentru majoritatea unităților școlare din oraș, Primăria Municipiului Iași a finalizat recent încă două licitații pentru achiziția de echipamente informatice în cadrul proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În acest sens, primarul Mihai Chirica a semnat un contract pentru furnizarea și instalarea de echipamente pentru laboratoare de informatică de la 45 de școli și licee din municipiu, din care 12 licee profesionale și tehnice, precum și la 6 grădiniţe. Potrivit proiectului, este vorba despre achizițioanrea a 49 de display-uri interactive și a 49 de suporturi de display, 78 de calculatoare staționare (PC Desktop), 1.088 de calculatoare all in one, 88 de laptopuri, 50 de sisteme de sunet, 51 de multifuncționale, 50 de camere de videoconferință, 50 de routere WIFI și două servere. Echipamentele vor fi livrate de SC Quartz Matrix SRL, firma câștigătoare a licitației, pentru suma de 4,3 milioane de lei fără TVA, respectiv 5.175.592,58 lei cu TVA. „O altă licitație importantă organizată în cadrul aceluiași proiect european și care a fost finalizată vizează dotarea a nu mai puțin de 1.386 de săli de clasă şi de grupă cu echipamente informatice (TIC). Astfel, municipalitatea va cumpăra 1.379 de display-uri (table) interactive și 1.379 de suporturi pentru display, 1.155 de calculatoare all in one, 231 de laptopuri, 1.364 de sisteme de sunet, 1.364 de multifuncționale, 1.324 de camere de videoconferință și 1.334 de scanere portabile”, a anunțat edilul, care a precizat că pentru achiziționarea tuturor acestor echipamente prevederea bugetară se ridică la 29,3 milioane de lei fără TVA, respectiv 34,8 milioane de lei cu TVA.

Pentru livrarea echipamantelor, la licitație s-au înscris trei societăți comerciale, în urma evaluării ofertelor licitația fiind adjudecată de asocierea SC Mida Soft Business SRL – SC Aliant Business Solution SRL pentru suma de 22,7 milioane de lei fără TVA, respectiv 27, 04 milioane de lei cu TVA.

Mobilier nou în aproape 1.000 de săli de clasă

De menționat că, tot cu finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul aceluiași proiect, primarul Mihai Chirica a semnat contractul de furnizare de mobilier școlar pentru 966 de săli de clasă de școli generale, școli gimnaziale și licee. „Este vorba de o cantitate impresionantă de dotări școlare, respective 26.956 de bănci, 26.956 de scaune, 966 de catedre, 865 de scaune pentru catedre, 449 de dulapuri și 119 cuiere. Licitația a avut o prevedere bugetară de 19 milioane de lei fără TVA, respectiv 22,6 milioane de lei cu TVA și a atras patru oferte. După evaluarea acestora, contractul a fost semnat cu asocierea SC CNC Romcenter SRL - Fe Pazarlama Mobilya Imalat Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, pentru o sumă de doar 12,5 milioane de lei fără TVA, respectiv 14,9 milioane de lei cu TVA”, a precizat șeful municipalității.

Acesta a menționat că licitația a inclus și un lot care vizează achiziția de mobilier pentru 186 de grupe de grădiniță, pentru care municipalitatea va cumpăra 1.038 de măsuțe, 4.145 de scaune, 150 de catedre, 163 de scaune pentru catedre, 54 de dulapuri și 4 biblioteci cu rafturi.

Procedura avut o prevedere financiară de 3,6 milioane de lei fără TVA, respectiv 4,3 milioane de lei cu TVA și a atras cinci oferte. În final, câștigătoare a licitației a fost desemnată SC Eurodidactica SRL pentru suma de 1,8 milioane de lei fără TVA, respectiv 2,2 milioane de lei cu TVA.

Cele patru achiziții sunt incluse în proiectul european „Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, care beneficiază de o finanțare totală de 88,7 milioane de lei fără TVA, respective circa 17,9 milioane de euro, prin PNRR. Bunurile achiziționate prin intermediul acestui amplu proiect vor fi instalate / montate în 63 de unități de învățământ preuniversitar (13 grădinițe și 50 de școli și licee) din totalul celor 71 existente în municipiul Iași. Edi MACRI