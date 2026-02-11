* în Iași, comerțul „pe grup” a trecut de faza de anunțuri ocazionale și s-a transformat într-o piață zilnică * mii de clienți și tot atâtea micro-afaceri vând direct din chat * Facebook și WhatsApp au devenit vitrină, call-center și, uneori, sistem de livrare

În Iași, comerțul s-a mutat în conversații: grupurile de Facebook și rețelele de WhatsApp adună mii de oameni și rulează zilnic oferte, comenzi și servicii. Prețurile circulă public, comenzile se închid rapid, iar micile afaceri își fac clienți fără vitrină, fără chirie și, adesea, fără platformă.

Explicația e în cifre. România a intrat în 2026 cu o masă uriașă de public conectat: 12.989.700 utilizatori Facebook (ianuarie 2026), iar audiența estimată de Messenger urcă la 10.900.800. În paralel, analiza Sensor Tower indică pentru finalul lui 2025 o bază de utilizatori activi săptămânal pentru WhatsApp „în jur de” 12,7 milioane în România. Nu e doar social media; e infrastructură de distribuție la scară națională.

Peste această infrastructură se suprapune rutina de consum digital. Datele comunicate de Institutul Național de Statistică arată că, în 2025, 74,3% dintre persoanele 16–74 ani care au folosit internetul au comandat sau cumpărat online, iar 58,9% au făcut cumpărături online în ultimele 3 luni. Când trei sferturi dintre utilizatorii de internet cumpără online, pasul către „cumpăr direct din grup” devine o simplă scurtătură de canal, nu o schimbare de comportament.

Orașul marketplace

În Iași, această scurtătură a produs „orașul marketplace”: grupuri generaliste de anunțuri, grupuri de chirii, grupuri de auto, grupuri de servicii. Dimensiunea se vede chiar în paginile publice ale comunităților: de exemplu, în zona auto, un grup local afișează public „PRIVATE GROUP · 44.1K” membri, adică zeci de mii de potențiali cumpărători într-un singur loc. În zona de anunțuri generaliste, există grupuri cu flux permanent de postări (de la haine la servicii), în care tranzacția nu mai trece prin magazin, ci prin conversație și distribuire.

La vânzări, primele locuri sunt ocupate de categoriile care se consumă repede și se pot comanda ușor: mâncarea, chiriile și serviciile la domiciliu. Piața de „meniul zilei” e un exemplu clar, cu prețuri repetate, aproape standardizate. În postări publice din Iași și zona metropolitană apar constant repere între 30–36 lei: „meniul zilei… 32 lei” (februarie 2026), 35 lei pentru varianta „full”, 36 lei în alte oferte publice și „meniul zilei este la prețul de 30 lei” în comunități locale. Prețurile se repetă tocmai pentru că produsul e comparabil și cumpărătorul e același: un public care ia decizia rapid, în feed.

A doua mare piață este chiria, unde grupurile funcționează ca bursă zilnică de prețuri. În postări publice din grupuri de chirii apar repere clare: oferte sau cereri de 300 euro/lună în Tătărași și anunțuri de 275 de euro pentru garsonieră, iar în alte comunități apar și oferte de 350 euro pentru apartamente. În același timp, cererile fixează bugetul pieței: „caut… la preț de 300…350 euro” apare ca interval repetat în postări.

A treia zonă cu volum mare este „serviciul la domiciliu”, unde tarifele circulă public și se aliniază între ele. Curățenia, de exemplu, are un prag care se repetă: „Plata 40 lei/oră” apare explicit în postări din grupuri locale. Meditațiile, în special matematica, au propriile repere: „50 lei” pentru ședințe este un tarif care apare în postări publice din comunități care se revendică explicit din Iași. Iar transportul și mutările își fac reclamă în aceeași logică de grup: reperele cele mai des afișate sunt transport local în plaja 150–200 lei, plus manoperă (în funcție de echipă) și curse pe kilometru.

Pe auto, dinamica e aceeași: o piață mare, cu ofertă zilnică și prețuri în euro care circulă rapid. În postări publice din comunități auto apar exemple explicite de „preț în euro 3450” pentru mașini rulate, genul de reper care se distribuie în ore, nu în săptămâni.

Toate aceste intervale – 30–36 lei la prânz, 275–350 euro la chirii, 40 lei/oră la curățenie, 50 lei la meditații, tarife fixe la transport – descriu un lucru simplu: Iașul are deja o piață locală „pe grup” cu repere de preț suficient de stabile încât să semene cu o economie, nu cu o întâmplare. Iar când ai public național de aproape 13 milioane pe Facebook, audiență de aproape 11 milioane pe Messenger și un WhatsApp folosit săptămânal de ordinul zecilor de procente din populație, comerțul nu mai are nevoie de vitrină ca să existe.

Dan DIMA