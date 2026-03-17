Economia verde care nu se vede la Iași. Bani din gunoi și cârpe murdare

* Iașul vorbește mult despre IT și imobiliare, dar o altă economie crește discret: cea a energiei regenerabile, a reciclării și a cercetării de mediu * în universități, în centre de colectare și în firme locale de fotovoltaice există deja investiții de milioane de lei, infrastructură și servicii care pot transforma tranziția ecologică într-o piață reală

La Iași, economia verde există deja, doar că nu este încă privită ca un sector economic în sine. Un exemplu clar vine de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, care a lansat în campusul „Tudor Vladimirescu” un proiect de 3,7 milioane lei, finanțat integral din Fondul pentru Modernizare, pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum. Separat, aceeași universitate a atras și o finanțare de 10 milioane de euro pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a trei cămine și a sălii de sport.

Pe zona de cercetare, UAIC a construit prin RECENT AIR o infrastructură care poate alimenta exact piața viitoare a serviciilor verzi: monitorizarea aerului, analiza factorilor de mediu, prevenirea riscurilor climatice și expertiză interdisciplinară. Centrul funcționează prin 10 laboratoare, iar universitatea îl prezintă ca infrastructură modernă pentru energie, mediu și schimbări climatice.

Energia neștiută din care se pot face bani

În economia circulară, infrastructura există deja în teren. Centrul Municipal de Colectare din Iași, operat în ecosistemul Salubris, primește nu doar ambalaje și deșeuri vegetale, ci și deșeuri din construcții și demolări, uleiuri, detergenți, vopsele, rășini, adezivi și îmbrăcăminte contaminată cu ulei, adică exact tipurile de fluxuri care pot genera servicii, logistică și recuperare de materiale.

Mai departe, piața locală începe să fie ocupată de firme care monetizează direct tranziția energetică. În Iași activează companii locale sau regionale specializate în fotovoltaice, precum EVOLSIS ENERGY SRL și ELC Iasinstal SRL, care oferă instalare la cheie, montaj și suport pentru dosarul de prosumator. Chiar dacă par doar firme de execuție, ele sunt printre primele verigi ale unui business verde local: vând echipamente, proiectează, montează și transformă cererea pentru energie curată în contracte concrete.

Semnalul cel mai clar vine însă din bani. În Regiunea Nord-Est, apelul dedicat economiei circulare și creșterii durabile a IMM-urilor are o alocare de 30 milioane de euro, iar apelul pentru activități CDI în colaborare cu IMM-urile are 32,6 milioane de euro disponibile. Asta înseamnă că Iașul nu mai are doar idei și laboratoare, ci și linii de finanțare care pot împinge cercetarea și serviciile de mediu spre piață.

Dan DIMA