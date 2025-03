Educația, noul lux al viitorului

* la fel cum moda definește stilul unei epoci, educația modelează viitorul * într-o societate tot mai preocupată de aparențe, unde etichetele designerilor dictează standarde estetice efemere, adevărata valoare a unui individ nu stă în hainele pe care le poartă, ci în educația pe care o primește * un copil bine educat este mai prețuit decât orice brand de lux, pentru că educația este singura investiție care nu se devalorizează, ci crește exponențial în timp

Într-o lume în care accesoriile scumpe pot fi cumpărate, iar tendințele se schimbă sezonier, educația rămâne un simbol al rafinamentului autentic. O minte cultivată nu are nevoie de artificii pentru a impresiona. O persoană cu un vocabular bogat, cu o cultură generală solidă și cu abilități de gândire critică este mai apreciată decât cineva care se bazează exclusiv pe aspectul exterior.

Copilul educat - o investiție cu randament maxim

A investi în educația unui copil este echivalentul unei investiții sigure, cu cel mai mare randament pe termen lung. Studiile arată că nivelul de educație influențează direct succesul profesional, stabilitatea emoțională și capacitatea de adaptare la schimbările socio-economice. Un copil educat are acces la oportunități superioare, reușește să navigheze cu ușurință prin complexitatea lumii moderne și, cel mai important, deține cheia unui viitor sustenabil. Într-o societate dominată de tehnologie și de informație, diferența dintre succes și mediocritate nu mai este dată de moștenirea materială, ci de accesul la cunoaștere și capacitatea de a o folosi. Educația nu mai este doar un drept, ci a devenit un lux necesar. Iașul a fost dintotdeauna un pol al excelenței intelectuale, fiind orașul unde s-a înființat prima universitate din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Alături de aceasta, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” și Universitatea de Arte „George Enescu” aduc în fiecare an mii de studenți din țară și din străinătate, consolidând statutul orașului ca centru de elită al educației. La fel, și liceele cu tradiție, unde accesul este foarte atent filtrat, prin examene ce grad ridicat de dificultate. „Mi-am dorit o școală bună pentru fetița mea. Este un copil curios, creativ, cu o inteligențăr ridicată. A muncit mult pentru examenul de admitere, dar a meritat”, a spus mama unei adolescente de la „Negruzzi”. Accesul la o educație de calitate face ca mai toate examenele să fie dificile, iar pregătirea, costisioare. „Eu fac meditații de două ori pe săptămână, plus ce lucrăm și la școală, unde doamna numai Matematică și Română toarnă în noi. Vin examenele pentru clasa a cincea și vreau să fiu bine pregătită”, am aflat de la Ilinca, o copilă în clasa a patra la o școală de elită din Iași.

Moda trece, educația rămâne

În timp ce un brand vestimentar poate defini o generație pentru câțiva ani, educația are puterea de a influența epoci întregi. O comunitate bine educată dă naștere unor lideri vizionari, unor inovatori capabili să schimbe paradigme și unor indivizi pregătiți să construiască un viitor mai bun.

Mai mult, bunele maniere, cultura generală și o minte deschisă sunt atribute care nu se pot cumpăra, ci se cultivă prin educație. Un copil care crește într-un mediu stimulativ, unde cartea este mai prețuită decât eticheta de pe haină, va deveni un adult care va lăsa o amprentă reală asupra lumii.

Într-o lume în continuă schimbare, adevărata exclusivitate nu mai este reprezentată de obiecte rare, ci de capacitatea de a gândi, de a inova și de a inspira. Educația este noul lux, pentru că doar ea poate garanta un viitor în care excelența nu este doar un ideal, ci o realitate accesibilă celor care au curajul să investească în cunoaștere.

Maura ANGHEL