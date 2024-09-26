Educația sexuală, obligatorie pentru adolescente

Educația sexuală este esențială în prevenirea sarcinilor nedorite și în asigurarea că tinerii înțeleg riscurile și responsabilitățile asociate cu viața sexuală. De cele mai multe ori, lipsa accesului la informații corecte și la metode contraceptive face ca adolescentele să fie vulnerabile în fața unor situații cu consecințe pe termen lung. Sarcinile la adolescente pot duce la complicații severe atât pentru mamă, cât și pentru copil. De exemplu, riscul de eclampsie, infecții și nașteri premature este mult mai ridicat în rândul fetelor tinere. Aceste complicații nu doar că pun în pericol sănătatea fizică, dar și limitează accesul la educație și la oportunități economice.

Un factor care contribuie la această realitate este stigmatizarea și discriminarea cu care se confruntă adolescentele. De multe ori, ele nu se simt suficient de confortabil să ceară ajutor, să întrebe despre contracepție sau să acceseze serviciile de sănătate reproductive disponibile. Această reticență este alimentată de normele culturale și sociale, mai ales în zonele rurale, unde accesul la informații și servicii medicale este adesea limitat.

În acest context, educația sexuală devine un scut vital pentru protecția sănătății și viitorului acestor fete. Campaniile desfășurate în alte țări, cum ar fi Olanda, unde femeile au fost consiliate cu privire la contracepție după un avort, au demonstrat că informarea corectă și accesul la metode contraceptive pe termen lung pot reduce semnificativ numărul de sarcini neintenționate.

În România, modelul acestor campanii ar putea aduce schimbări importante. Nu este suficient să oferim doar metode contraceptive; este crucial să construim o relație bazată pe încredere între tineri și cadrele medicale, să le oferim sprijin psihologic și consiliere, astfel încât să poată lua decizii informate.

Pentru mamele adolescente, viața se schimbă radical. Visurile, educația și viitorul lor sunt adesea puse în așteptare. Accesul la informații și metode de contracepție nu doar că le poate proteja sănătatea, dar le poate oferi și libertatea de a alege momentul potrivit pentru a deveni mame. „Am avut recent o problemă de sănătate și am ajuns la spital. Când am intrat în salon, am văzut două copile care se uitau la desene animate. Erau vesele și povesteau de copiii din satul lor. În timp ce mă întrebam oare ce suferință au, o bătrânică din salon mi-a șoptit – Uite cât sunt de mici și au făcut deja avort . Aveau 15 ani fiecare ”, a spus Monica Sava, din Vaslui, care revent a fost internată la Spitalul Județean.

Educația sexuală nu este doar o chestiune de sănătate, ci și una de echitate socială. Este important ca fiecare adolescente să fie informată și protejată, pentru ca viitorul ei să nu fie definit de circumstanțe nedorite.

Clara DIMA