Educația transformă destine. De la sărăcie, la leadership

În inima Moldovei, orașul Iași pulsează de istorie și tradiție academică. Străzile sale pavate, umbrite de clădiri monumentale, au fost martorii unei transformări subtile, dar remarcabile: ascensiunea femeilor prin puterea educației. Într-o comunitate care îmbină modernitatea cu tradiția, poveștile unor femei ce au înfruntat provocări pentru a-și clădi un viitor prin cunoaștere sunt mărturii vii ale schimbării.

Ana, o femeie cu ochi pătrunzători și voce hotărâtă, povestește cu emoție cum educația i-a deschis uși pe care nici nu îndrăznea să le viseze. Crescută într-un sat mic de lângă Iași, într-o familie cu venituri modeste, Ana a simțit încă din copilărie că vrea mai mult decât îi putea oferi locul natal. „Cărțile erau luxul meu”, spune ea, rememorând serile petrecute învățând la lumina unui bec slab. Determinarea ei a fost răsplătită cu o bursă la un liceu din Iași, apoi la Universitatea de Medicină și Farmacie. De acolo, parcursul a fost spectaculos: astăzi, Ana conduce o organizație internațională care promovează egalitatea de șanse în educație. „Fără educație, poate aș fi rămas prinsă într-un cerc al sărăciei, dar am învățat că mintea mea poate fi cel mai puternic aliat”, afirmă ea.

A doua șansă

Irina, în vârstă de 45 de ani, reprezintă o altă fațetă a impactului educației. După ce și-a întrerupt studiile pentru a-și ajuta familia, ea a revenit pe băncile școlii la 30 de ani, înscriindu-se la un program de studii pentru adulți.

„A fost dificil să reiau totul de la zero, mai ales cu doi copii acasă”, mărturisește ea. Dar sacrificiul a meritat: în prezent, Irina este consilieră financiară într-o companie de renume și mentor pentru alte femei care își doresc o schimbare. „Fiecare zi pe care o petreci învățând este un pas înainte”, spune cu zâmbetul pe buze.

Pentru Ioana Dumitriu, o altă poveste de succes, salvarea a venit de unde se aștepta mai puțin: un profesor de literatură. Ioana provine dintr-o familie foarte săracă, unde educația fetelor nu era o prioritate. „Eram convinsă că după clasa a VIII-a o să mă opresc. Nu aveam nici bani, nici sprijin”, își amintește ea.

Dar profesorul de română a văzut în Ioana un talent aparte. „Mi-a spus că, dacă vreau, pot deveni scriitoare. A fost prima persoană care mi-a spus că pot fi ceva mai mult”. Cu ajutorul profesorului, Ioana a obținut o bursă la un liceu bun din Iași, iar mai târziu a studiat Filologia. Astăzi este profesor de română și susține proiecte de incluziune socială pentru tineri. „Dacă nu ar fi fost el, probabil acum aș fi fost casnică. Dar educația m-a eliberat și m-a ajutat să devin ceea ce sunt”, a zâmbit femeia.

Aceste povești sunt doar câteva exemple ale felului în care accesul la educație poate remodela destine. În Iași, inițiativele menite să încurajeze femeile să își continue studiile – de la burse la programe de mentorat – au început să dea roade. Nu doar că femeile își transformă propriile vieți, dar devin și motoare de schimbare în comunitățile lor.

Maria Popescu, sociolog la un centru local de cercetare, subliniază că efectele sunt profunde: „O femeie educată investește în generațiile viitoare. Impactul educației asupra femeilor nu se oprește la ele, ci se răsfrânge asupra familiilor, economiei și societății în ansamblu”.

Educația nu este doar o șansă pentru un viitor mai bun; este o călătorie transformatoare. Poveștile femeilor din Iași care și-au depășit condiția, luptând cu stereotipurile și obstacolele sociale, sunt dovezi clare că investiția în educație produce schimbări de durată.

Maura ANGHEL