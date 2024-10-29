Eleganța și tradiția continuă la Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași

În perioada 4-9 noiembrie 2024, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și Fundația BCU Iași invită publicul la o săptămână de evenimente culturale care celebrează nu doar moștenirea acestei instituții emblematice, ci și rolul său ca spațiu vital de educație și inspirație. Sub genericul „Biblioteca și Universitatea”, ediția din acest an își propune să aducă în prim-plan teme actuale din știința informării și să ofere o platformă de dialog între profesioniști, pasionați de lectură și inovatori culturali.

Un calendar cultural remarcabil

Manifestările din acest an îmbină conferințe de prestigiu, dezbateri tematice, expoziții de colecții rare și concursuri de creativitate, toate având loc într-un cadru dedicat celor care găsesc în carte o sursă de cunoaștere și inspirație. Ceremonia de deschidere, programată pentru luni, 4 noiembrie, ora 12:00, va avea loc în impresionanta Aula a Bibliotecii. Aici, personalități academice, precum prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin și conf. univ. dr. Ionuț Nistor, vor aduce omagii unor mari figuri ale culturii române, explorând tema „Gheorghe Asachi – un om al cărții” și importanța Bibliotecii în viața academică ieșeană.

Printre momentele notabile se numără și dezbaterea „Patrimoniul instituțiilor de cultură”, ce va reuni marți, 5 noiembrie, figuri de renume în domeniul muzeologiei și biblioteconomiei, inclusiv reprezentanți ai unor instituții de prestigiu precum Muzeul Național al Literaturii Române și Biblioteca Județeană „George Barițiu” din Brașov. Această întâlnire, moderată de jurnalistul Vasile Arhire, promite o discuție profundă despre conservarea patrimoniului cultural și provocările acestuia în contextul modern.

Expoziții dedicate și premii pentru fidelitatea lecturii

Un alt punct de atracție al evenimentului este expoziția „Vasile Voiculescu: surugiu la cuvinte”, o incursiune în opera acestui autor remarcabil, deschisă între 25 octombrie și 27 noiembrie. Totodată, pentru cei interesați de arhitectura istorică, va fi disponibilă o expoziție inedită dedicată arhitectului G. M. Cantacuzino, personalitate marcantă în istoria Iașului.

Biblioteca onorează, de asemenea, cititorii fideli, premiați pentru numeroasele publicații consultate în acest an. Astfel, cei mai activi utilizatori ai fondurilor tradiționale de carte vor primi daruri simbolice, recunoscându-le contribuția la perpetuarea culturii scrise.

Creativitate și tehnologie pentru generația tânără

Pentru tinerii pasionați de lectură și tehnologie, „Cartea preferată” este un concurs care îi provoacă să prezinte cartea favorită într-un mod inovator printr-un scurt book trailer. Videoclipurile premiate, alese în urma votului publicului, vor fi disponibile pe rețelele sociale ale Bibliotecii, celebrând astfel creativitatea și pasiunea pentru lectură a noii generații.

Conferințe închinate reflecției culturale

Evenimentul se va încheia pe 9 noiembrie cu o conferință captivantă, „Deriva conservatorismului și criza firescului. Plecarea lui Ronald Reagan”, susținută de Sever Voinescu, redactor-șef al revistei Dilema, și comentată de analistul politic Andi Lăzescu. Această discuție promite o explorare intelectuală a unor subiecte contemporane, relevante pentru peisajul cultural și social al zilelor noastre.

Prin varietatea sa de activități și profunzimea tematicii abordate, Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași se constituie într-un veritabil regal cultural, deschis tuturor celor care prețuiesc literatura, educația și dialogul. Intrarea este liberă la toate evenimentele, iar Biblioteca mulțumește partenerilor și colaboratorilor care au făcut posibilă această celebrare a culturii și cunoașterii.

Maura ANGHEL