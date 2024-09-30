Elena Moșuc, recital în Aula Bibliotecii Central Universitare

* Elena Moşuc este una dintre cele mai cunoscute soprane din Iaşi, atât la nivel naţional, dar mai ales pe plan internaţional * a primit numeroase premii şi distincţii în cariera sa, în 2019 reuşind extraordinara perfomanţă de a câştiga „Oscar della Lirica”, echivalentul muzical al Premiilor Oscar pentru cinematografie

Pe 12 octombrie, de la ora 19:00, la Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu“ din Iaşi, sunteţi invitaţi să fiţi martorii unei întâlniri unice între luminile vocii şi culorile pianului într-un recital care promite să aducă în inimile celor prezenţi frumuseţea şi rafinamentul muzicii clasice.

Luminile vocii, culorile pianului se unesc într-o frumoasă seară de octombrie în cadrul unui recital extraordinar susţinut de Elena Moşuc, una dintre cele mai valoroase soprane ale lumii, acompaniată la pian de Vasilica Stoiciu-Frunză.

Soprana Elena Moşuc, cunoscută pe plan internaţional pentru sensibilitatea interpretativă şi tehnica desăvârşită, împreună cu distinsa pianistă Vasilica Stoiciu-Frunză vor împărtăşi publicului o călătorie muzicală de excepţie. „Noi toţi formăm universul în teatru şi tot ce este frumos trimis de la Dumnezeu vine prin noi şi merge către public. Un solist ajunge la inima ascultătorului în momentul în care este sincer în ceea ce face pe scenă”, transmite renumita soprană Elena Moşuc.

Elena Moşuc este una dintre cele mai cunoscute soprane din Iaşi, atât la nivel naţional, dar mai ales pe plan internaţional. A primit numeroase premii şi distincţii în cariera sa, în 2019 reuşind extraordinara perfomanţă de a câştiga „Oscar della Lirica”, cea mai prestigioasă distincţie internaţională a muzicii de operă, echivalentul muzical al Premiilor Oscar pentru cinematografie.

Vasilica Stoiciu-Frunză este muzician cu pregătire universitară muzicologică, pianistică şi managerială, şi-a clădit activitatea artistică pe trei domenii distincte, consultant artistic la Opera Naţională Română Iaşi (1990-2012), pianist colaborativ şi cadru didactic la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi. „Eu ţin foarte mult la noţiunea de calitate a vieţii, la valoarea clipei, la valoarea momentului, a timpului. Pentru că timpul nu se mai întoarce”, transmite Vasilica Stoiciu-Frunză.

Acest eveniment este dedicat iubitorilor de muzică de înaltă calitate, celor care vor să se conecteze cu arta în cea mai pură formă şi să împărtăşească emoţii profunde. Laura RADU