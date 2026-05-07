Trei eleve din județul Iași au reprezentat școala ieșeană la etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață”, desfășurată în perioada 4–7 mai 2026, la Bacău. Competiția, destinată elevilor din clasele V–VIII, este inclusă în calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare organizate de Ministerul Educației și Cercetării.

La ediția din acest an au participat 106 elevi din toate județele țării, însoțiți de 42 de profesori. Concursul a urmărit evaluarea competențelor de lectură, interpretare și comunicare, într-un format care pune accent nu doar pe cunoașterea textului, ci și pe capacitatea elevilor de a gândi critic, de a argumenta și de a formula interpretări personale.

Ana Colbu, premiul I pentru Iași

Cel mai important rezultat al lotului ieșean a fost obținut de Ana Colbu, elevă în clasa a VI-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, coordonată de profesoara Mihaela Doboș. Eleva a obținut premiul I, confirmând tradiția de performanță a școlilor ieșene la competițiile naționale de limba și literatura română.

Rezultatul este cu atât mai valoros cu cât Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” nu testează doar memoria sau lectura de suprafață, ci capacitatea elevilor de a lucra cu texte ficționale, nonficționale și multimodale. Probele solicită atenție, cultură generală, vocabular, argumentare și abilitatea de a construi răspunsuri clare, nuanțate și convingătoare.

Ilinca Cozorici a obținut mențiune națională

Un alt rezultat important pentru Iași a fost obținut de Ilinca Cozorici, elevă în clasa a VI-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, pregătită de profesoara Roxana Arhire. Eleva a fost recompensată cu mențiune, într-o competiție cu participare națională și nivel ridicat de dificultate.

Performanța confirmă continuitatea rezultatelor obținute de elevii ieșeni la disciplinele umaniste, într-un context educațional în care lectura devine tot mai importantă pentru formarea gândirii critice și pentru succesul academic.

Lotul Iașului, coordonat de prof. dr. Mihaela Chiribău-Albu

Lotul județului Iași a fost alcătuit din Ana Colbu, Ilinca Cozorici și Maria-Ecaterina Pahone, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași, îndrumată de profesoara Lăcrămioara Doncean. Maria-Ecaterina Pahone a primit diplomă de participare. Elevele au fost însoțite la etapa națională de prof. dr. Mihaela Chiribău-Albu.

Participarea celor trei eleve arată că performanța la lectură se construiește printr-un efort comun: elevi cu disciplină și curiozitate intelectuală, profesori mentori și școli care susțin pregătirea pentru competiții naționale.

Maura ANGHEL