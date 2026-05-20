Elevi din Iași, premiați la „Made for Europe” 2026

Trei elevi din județul Iași au obținut Premiul I, Premiul II și Mențiune la etapa națională a Concursului „Made for Europe” 2026, desfășurată la Deva. Competiția a reunit 122 de elevi din 35 de județe și din București, într-un eveniment dedicat proiectelor europene din școli.

Competiția, inclusă în Calendarul oficial al concursurilor școlare finanțate de Ministerul Educației și Cercetării, valorifică proiectele europene implementate în învățământul preuniversitar. La ediția a XVIII-a au participat 122 de elevi din 35 de județe și din Municipiul București, care și-au prezentat lucrările în fața comisiilor de evaluare.

Iașul, pe podium la competiția proiectelor europene

Delegația județului Iași a obținut trei distincții importante la etapa națională. Premiul I a fost câștigat de Rusu M. Darius-Andrei, elev la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, coordonat de profesorul Neagu Lucian.

Premiul II a revenit elevului Iuganu D.F. Darius-Alexandru, de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani. Elevul a fost coordonat de profesorii Orășanu Daniela și Muraru Silviu.

O Mențiune a fost obținută de Lupu Teodora, elevă la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, coordonată de prof. Athes Adriana și prof. dr. Foia Cecilia.

Școli din Iași și Pașcani, reprezentate la nivel național

Pe lângă elevii premiați, mai mulți reprezentanți ai județului Iași au primit diplome de participare. Printre aceștia se numără Bostan M. Matei-Gabriel, de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani, Damian L. Daria și Ionescu G.I. Teodor-Anton, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași.

Au mai fost prezenți în competiție Leaută L. Ilinca, de la Colegiul Național Iași, și Vasilache L. Darius-Leonard, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași.

Rezultatele arată prezența consistentă a școlilor ieșene într-o competiție care nu evaluează doar performanța individuală, ci și capacitatea elevilor de a transforma proiectele europene în produse educaționale relevante.

Concursul Național „Made for Europe” este dedicat promovării produselor finale realizate în cadrul proiectelor europene derulate de unitățile de învățământ preuniversitar. Competiția pune accent pe creativitate, colaborare internațională, inovație și bune practici în educație.

Teona SOARE